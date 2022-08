Frankfurt (ots) - Heute veröffentlichte Nutricia Milupa die Geburtenliste 2021 und vermerkte in den deutschen Kliniken insgesamt 765.686 Geburten. Im Vergleich zum Vorjahr (745.839 Geburten) bedeutet dies mit einer Zunahme von 2,66 Prozent ein leichtes Wachstum an Geburten in Deutschland. Zudem rückt ...

Ein Dokument

mehr