Gaming meets Sustainability: McDonald's ist zurück auf der gamescom und macht Nachhaltigkeit spielerisch erlebbar

Als offizieller Partner der gamescom 2022 ist McDonald's Deutschland nach drei Jahren zurück auf dem weltweit größten Games-Event und verbindet erstmals sein Gaming-Engagement mit Nachhaltigkeitskommunikation. Highlight der Vor-Ort-Aktivierung ist der erste McDonald's Escape Room im sogenannten "Better M"-Cube. Zudem tritt McDelivery® als Hauptsponsor des gamescom cosplay contest auf.

Bereits zum vierten Mal ist McDonald's Deutschland auf der gamescom in Köln vertreten und wird damit vom 24. bis 28. August erneut Aussteller des weltweit größten Events für Computer- und Videospiele sein. Die Veranstaltung, die in analoger Form zuletzt im Jahr 2019 stattfand, initiierte dieses Jahr das Nachhaltigkeitsprojekt "gamescom goes green". Mit dem neuen und nachhaltigen Konzept will die gamescom gemeinsam mit seinen Partner:innen in Sachen Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen. Neben der Unterstützung des gamescom forest greift McDonald's Deutschland dieses Engagement auch in seiner diesjährigen Vor-Ort-Aktivierung auf und präsentiert im Rahmen seiner Vertrauenskampagne "Better M" die wichtigsten Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Marke auf spielerische Art und Weise. "McDonald's ist überall, wo sich Menschen gemeinsam für etwas begeistern - dazu zählt für uns seit Jahren auch die gamescom in Köln. Wir freuen uns, nach drei Jahren endlich auch wieder vor Ort als Teil der Gaming-Community vertreten zu sein. McDonald's steht für Popkultur, gleichzeitig wollen wir einer für uns so wichtigen Zielgruppe aber auch zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen - für Umwelt und Gesellschaft", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland.

Auf dem Stand in Halle 8.1 werden die Besucher:innen der gamescom dazu eingeladen, das Nachhaltigkeitsengagement von McDonald's Deutschland spielerisch zu erleben. Highlight auf der 180-Quadratmeter-Standfläche ist der sogenannte "Better M"-Cube, welcher in den ersten offiziellen McDonald's Escape Room verwandelt wird. Konzipiert und umgesetzt wurden die Game-Elemente von den Spieleexpert:innen von LOCKED Adventures. Als Teil der McDonald's Crew gilt es, verschiedene Rätsel in einem nachgebauten Mini-Restaurant zu lösen, um im Kampf gegen die Zeit den "THE CUBE"-Highscore zu knacken. Als Hauptgewinn winken dabei legendäre McDonald's Gold Cards für das Siegerteam. Ergänzend zum Escape Room nimmt McDonald's die Besucher:innen am Stand mithilfe von Mini-Games in Augmented Reality mit auf seine Reise in eine nachhaltigere Zukunft. In den Fokus rückt das Unternehmen hierbei die Themen Plastik- und Müllreduktion sowie Recycling. Zu Gast vor Ort werden am 25. August auch Gaming-Influencerin Jasmin "Gnu" sowie Comedian Kaya Yanar sein.

Am Samstag präsentieren in Halle 10.1 beim gamescom cosplay contest powered by McDelivery® rund 50 Teilnehmer:innen ihre beeindruckenden Kostüme, um in den Kategorien Best Costume, Best Dress, Best Group und Best Built ausgezeichnet zu werden. Alle, die die gamescom nicht besuchen können, können über gamescom EPIX ebenfalls Teil des Events werden und sich durch ein digitales Gaming-Abenteuer spielen - dort warten bald auch McDonald's Quests auf die User.

Begleitet wird die Aktivierung Ende August durch die Bespielung digitaler Werbeflächen auf dem Event-Gelände sowie im Kölner Stadtgebiet und diverse Social-Media-Inhalte. Zudem veröffentlicht McDonald's Deutschland anlässlich der gamescom seinen neuen Gaming-Clip "Missing Gamer". Dessen Storyline beschäftigt sich mit einem Insight, wie ihn wohl jede:r Gamer:in kennt: Ein gemeinsamer Abend mit Freunden im bevorzugten Online-Multiplayer-Game, doch immer wieder lassen Mitspieler:innen auf sich warten. Der Hunger treibt sie weg von der Tastatur (AFK = Away from Keyboard), obwohl die Lösung so einfach wäre: McDelivery®. Der Clip wurde in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma NEUESUPER und Regisseur Nicolas Bori umgesetzt. Über die gamescom hinaus kommt das Contentpiece durch eine Online-Media-Kampagne gezielt im Gaming-Umfeld zum Einsatz.

Link zum Gaming-Clip: https://www.youtube.com/watch?v=SkW6DclwFQY

