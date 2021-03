Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

bevh-Präsident Gero Furchheim zur Öffnungsstrategie des Bundes und der Länder: Der E-Commerce steht bereit, bei der Versorgung der Bevölkerung mit Selbsttests zu unterstützen

Berlin (ots)

Die Bundesregierung setzt im Rahmen der für die Öffnungsmaßnahmen nötigen neuen Corona-Selbsttests auf private Plattformanbieter, um Bestellungen auch für die Länder, Schulen und Kitas abzuwickeln. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sagte in der Pressekonferenz zur Ministerpräsidentenkonferenz am späten Abend des 3. März 2021: "Wenn es um die Beschaffung dieser Tests auch für die Länder, die Schulen und Kitas geht, werden wir eine gemeinsame Taskforce gründen, Bund und Länder, und private Plattformanbieter damit beauftragen, gesammelte Bestellungen und Angebote auch durchzuführen." Dazu nimmt bevh-Präsident Gero Furchheim wie folgt Stellung:

"Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung und der Länder, für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung auch auf die bewährten Systeme und Prozesse des E-Commerce zurückzugreifen. Plattformen sind besonders geeignet, knappe Güter effizient und schnell zu verteilen. Die im bevh organisierten Plattformen sind eine offene Infrastruktur, in der Händler und Hersteller schnell und effektiv mit den Konsumenten verbunden werden. Wir stehen bereit, die Teststrategie der Bundesregierung und der Länder konkret zu unterstützen. Unsere Branche hat seit Beginn der Corona-Pandemie und besonders in den Phasen des harten Shutdowns gezeigt, dass wir die Versorgung sichern können, gemeinsam mit unseren Partnern auch große Sendungsmengen verlässlich, kontrollierbar und sicher zu privaten und öffentlichen Empfängern bringen. Die E-Commerce-Anbieter in Deutschland erreichen heute täglich so gut wie jeden Haushalt. Mehr als 96 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr im Onlinehandel gekauft. Wir sind in der Lage, die Bundes- und Landesregierungen umfassend in der Kommunikation der Teststrategie, der Erfassung und Organisation von Bestellungen und der Belieferung mit Testkits zu unterstützen. Wir stehen ebenfalls bereit, in der gemeinsamen Taskforce von Bund und Ländern mit dem Wissen und dem Können der Unternehmen unserer Branche einen substantiellen Beitrag für den Weg aus der Krise zu leisten."

