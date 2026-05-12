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Jens Großekatthöfer neuer Head of Specialized Brokers & Partner Management bei Allianz Trade in der DACH-Region

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Hamburg (ots)

Jens Großekatthöfer (40) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für den Bereich Specialized Brokers & Partner Management bei Allianz Trade in der DACH-Region. Er folgt auf Rick Lemke (38), der seit April die Position des Regional Head of Surety in der DACH-Region innehat.

Der Vertrieb über Makler und strategische Partner ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Allianz Trade in der DACH-Region. Insbesondere das Geschäft mit Spezialmaklern trägt maßgeblich dazu bei, gemeinsam mit Kunden in allen Geschäftsbereichen - unter anderem Warenkreditversicherung, Garantien und Bürgschaften sowie Vertrauensschadenversicherung - weiter zu wachsen.

Jens Großekatthöfer bringt umfassende Erfahrung aus der Kundenbetreuung sowie der operativen und strategischen Vertriebssteuerung mit. Darüber hinaus verfügt er über ein sicheres Gespür für Markt- und Kundenanforderungen.

"Mit Jens Großekatthöfer gewinnen wir einen im Markt und bei uns hochgeschätzten Kollegen als neuen Head of Specialized Brokers", sagt Anna-Katharina Wichmann, Vertriebsdirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung von Allianz Trade in DACH. "Seine Ernennung unterstreicht unser Engagement, mit unseren Maklern und Partnern persönliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu leben und ihnen unsere besten Experten zur Seite zu stellen."

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.

Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2024 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 3,8 Milliarden und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.

Weitere Informationen auf www.allianz-trade.de

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