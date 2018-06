Wechsel in der Geschäftsführung bei der Euler Hermes Rating GmbH

Hamburg (ots) - Francois Bourgeois (54) ist neuer Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH (EH Rating) in Hamburg. Er übernimmt die Geschäftsführung von Ralf Garrn, der das Unternehmen verlassen wird. Bourgeois war in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Senior-Management-Positionen internationaler Unternehmen tätig. Er verfügt über weitreichende Erfahrung in der Leitung und Transformation von datengestützten Dienstleistungsunternehmen im B2B-Bereich und hält einen MBA (Insead) sowie einen B.A. in Applied Economics. In den vergangenen 18 Monaten zeichnete er für die Einführung von TRIBRating verantwortlich, einem neuen Rating-Service für die Bonitätsprüfung kleiner und mittelständischer Unternehmen, den Euler Hermes in erstmaliger Zusammenarbeit mit Moody's Investors Service etablierte.

Frédéric Bizière, Mitglied des Vorstands der Euler Hermes Group: "Wir freuen uns sehr, dass wir Francois Bourgeois als neuen Geschäftsführer für Euler Hermes Rating gewonnen haben. Unter seiner Leitung wird EH Rating den Ausbau des Service-Angebots beschleunigen, in neue Märkte expandieren und seine digitale Plattform ausrollen. Wir danken Ralf Garrn für seine zahlreichen Verdienste bei der Gründung, der Leitung und dem Ausbau von EH Rating zu einem der führenden Anbieter von Bewertungen für mittelständische Firmen in Europa und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Über Euler Hermes

Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in den Bereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügt über 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigene Monitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eine Tochtergesellschaft der Allianz und ist an der Euronext Paris notiert (ELE.PA). Das Unternehmen wird von Standard & Poor's und Dagong Europe mit einem Rating von AA- bewertet. 2016 wies das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von mehr als EUR 880 Milliarden: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.

Über Euler Hermes Rating

Die Euler Hermes Rating GmbH (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als unabhängige europäische Ratingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe gegründet und fokussiert sich auf das Rating von Emittenten und Emissionen. Euler Hermes Rating ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating Agency (CRA) registriert und wird als External Credit Assessment Institution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt. Euler Hermes Rating ist eine Tochtergesellschaft von Euler Hermes, dem weltweiten Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft. Die Moody's Gruppe hält eine Minderheitsbeteiligung an Euler Hermes Rating.

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen: So weit wir hierin Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschliessenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmassnahmen. Abweichungen resultieren ferner aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, und insbesondere im Bankbereich aus dem Ausfall von Kreditnehmern. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

