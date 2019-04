Banken der Automobilwirtschaft (BDA)

Banken der Automobilhersteller schließen Geschäftsjahr 2018 mit Bestmarken ab

Köln (ots)

Neugeschäft Leasing und Finanzierung wächst auf 46,9 Mrd. Euro (+3 Prozent) / Vertragsbestand liegt bei der Rekordsumme von fast 139 Mrd. Euro (+9 Prozent) / Gebrauchtwagengeschäft wächst auf 12,8 Mrd. Euro um 10 Prozent.

Die Banken und Leasinggesellschaften der Automobilhersteller haben das Geschäftsjahr 2018 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Mit ihren Finanzdienstleistungen brachten sie Neufahrzeuge im Gesamtwert von 46,9 Mrd. Euro (+3 Prozent) auf die Straße. Das Gesamtvolumen aller betreuten Leasing- und Finanzierungsverträge in den Büchern der Herstellerbanken wuchs sogar um neun Prozent und lag zum Jahresende bei der Bestmarke von 138,7 Mrd. Euro. Damit haben sich die herstellerverbundenen Finanzdienstleister auch im schwierigen Automobiljahr 2018 als tragende Säule für den Automobilabsatz bewiesen.

Starkes Plus im Privatkundengeschäft

Im Privatkundensegment haben die Banken der Automobilhersteller im vergangenen Jahr ein solides Wachstum von sieben Prozent auf 19,6 Mrd. Euro erzielt. Dabei entfielen rund 9,8 Mrd. Euro (+7 Prozent) auf das private Finanzierungsgeschäft und ebenfalls 9,8 Mrd. Euro (+6 Prozent) auf das Leasinggeschäft mit Privatkunden. "Mittlerweile haben Leasingprodukte den gleichen Stellenwert bei Verbrauchern eingenommen wie die Finanzierung", schildert Dr. Peter Renkel, Verbandsgeschäftsführer der 'Banken der Automobilwirtschaft (BDA)'. "Der Kundentrend hin zur unkomplizierten Fahrzeugnutzung und weg vom zwingenden Fahrzeugeigentum setzt sich damit kontinuierlich fort. Die herstellerverbundenen Finanzdienstleister konnten diese Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 durch ihr breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio bestens mitgestalten."

Das Geschäft mit Unternehmen und gewerblichen Kunden entwickelte sich 2018 stabil: Mit gewerblichen Neuverträgen in Höhe von 27,3 Mrd. Euro lag das Ergebnis auf dem Vorjahresniveau. Hier entfielen 23,0 Mrd. Euro auf das traditionell starke gewerbliche Leasing und 4,3 Mrd. Euro auf die gewerbliche Finanzierung.

Herstellerbanken bauen Position im Gebrauchtwagensegment erfolgreich aus

Auch im hart umkämpften Gebrauchtwagengeschäft konnten die Herstellerbanken 2018 erneut stark wachsen: Mit rund 725.000 Verträgen haben sie ihr Vertragsvolumen um starke zehn Prozent auf über 12,8 Mrd. Euro ausgebaut. In diesem Wachstum spiegelt sich einmal mehr ihr klarer Fokus auf junge und hochwertige Gebrauchtfahrzeuge wider. "In den letzten Jahren haben die Herstellerbanken konsequent Marktanteile im Gebrauchtwagensegment erobern können", erklärt Dr. Renkel. "Und auch in Zukunft sind im GW-Bereich noch starke Wachstumspotenziale für uns vorhanden, die es zu nutzen gilt."

Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätsdienstleistungen auf hohem Niveau leicht rückläufig

Im Geschäftsfeld mit Mobilitätsdienstleistungen, also autonahen Dienstleistungen, wie z.B. Kfz-Versicherungen, Garantie- und Reparaturversicherungen, Wartungsservices u.v.m. konnten die Herstellerbanken ausnahmsweise keine neue Bestmarke verzeichnen: Mit über 2,9 Mio. (-3 Prozent) zusätzlichen Dienstleistungsverträgen lag das Ergebnis knapp hinter dem Vorjahr. "Der anhaltende Kundentrend, alle laufenden Kosten der Mobilität in einer überschaubaren und planbaren Monatsrate zusammenfassen, ist dadurch jedoch keineswegs gebrochen", erläutert BDA Geschäftsführer Dr. Renkel. "Kunden sind an einer rundum sorgenfreien Fahrzeugnutzung interessiert und möchten auch alle fahrzeugbezogenen Services unkompliziert aus einer Hand, wie nicht zuletzt der Zuspruch zu neuen Abo-Modellen im Markt zeigt. Als Vorreiter in Bereich der Mobilitätsdienstleistungen werden die Herstellerbanken die weitere Entwicklung in diesem Bereich auch weiterhin aktiv mitgestalten und wesentlich prägen."

Für den weiteren Jahresverlauf rechnet der Verband der herstellerverbundenen Finanzdienstleister ebenfalls mit einem insgesamt soliden Wachstum. "Die Banken der Automobilwirtschaft blicken der zweiten Jahreshälfte gemeinsam mit ihren Herstellermarken und den Partnern im Handel voller positivem Tatendrang entgegen", resümiert Dr. Renkel.

Pressekontakt:

Marius M. Rechenbach

Tel.: +49 (0) 221 - 71 61 88 23

Email: m.rechenbach@autobanken.de

Web: www.autobanken.de

Original-Content von: Banken der Automobilwirtschaft (BDA), übermittelt durch news aktuell