Werder Bremen-Presseservice: Einladung zum Mediengespräch nach Ende der Transferperiode

Der SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter heute, am Montag, 02.09.2019, um 18.00 Uhr nach dem Ende der Transferperiode zu einem Gespräch mit Geschäftsführer Frank Baumann ein.Das Gespräch findet im Pressekonferenzraum in der Ostkurve des Weser-Stadions statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.

