Europ Assistance Services GmbH

Europ Assistance erzielt erneut Top-Ranking

Stiftung Warentest zeichnet Auslandskrankenversicherung mit Testurteil SEHR GUT (0,8) aus

München (ots)

Pünktlich zum Beginn der Reisesaison hat die Stiftung Warentest Auslandskrankenversicherungen unter die Lupe genommen. Europ Assistance hat überzeugt: Die Auslandskrankenversicherung für Familien und Einzelpersonen wurde mit SEHR GUT (0,8) ausgezeichnet, womit Europ Assistance erneut ein Top-Ranking erzielen konnte. Untersucht wurden insgesamt 97 Tarife.

Im Januar sicherte sich Europ Assistance bereits den Testsieg in der Rubrik Reiserücktrittsversicherung Jahresschutz ohne Selbstbeteiligung und belegt in Summe mit der Kombination von Reiserücktritt- und Auslandskrankenversicherung den Spitzenplatz für qualitätsstarken Rundumschutz im Bereich Reise.

Vincenzo Reina (CEO, Europ Assistance): "Wir freuen uns über dieses hervorragende Ergebnis. Es verdeutlicht, dass Europ Assistance in allen Belangen der Reiseservices ein zuverlässiger Partner ist. Dieses Resultat ist für uns sowohl Bestätigung als auch Ansporn, unsere Produkte auch künftig so weiterzuentwickeln, dass sie den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden als auch den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden. So werden wir auch in Zukunft ein leistungsstarkes Gesamtpaket anbieten können."

Europ Assistance überzeugte die Prüfer erneut von der Klarheit und Verständlichkeit ihrer Versicherungsbedingungen und erreichte in der Einzelbewertung dieser Kategorie mit "SEHR GUT (0,5)" ein hervorragendes Resultat. Bereits in der Vergangenheit schnitt Europ Assistance bei diesem Bewertungskriterium sehr gut ab und wird somit dem Kundenwunsch nach leicht verständlichen Bedingungen gerecht. Ebenfalls maßgeblich für diese Top-Noten waren die Bewertungen der Prüfbereiche "Medizinische Leistungen", die jeweils ein "SEHR GUT (0,7)" erhielten.

Details zu unserer Auslandskrankenversicherung sind unter www.europ-assistance.de abrufbar.

Über Europ Assistance

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.

Original-Content von: Europ Assistance Services GmbH, übermittelt durch news aktuell