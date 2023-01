Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Neuer Apotheken Umschau-Ratgeber: "Länger leben ohne Bauchfett. Warum eine schlanke Körpermitte Ihrer Gesundheit guttut."

Baierbrunn (ots)

Ein Ratgeber mit vielen guten Tipps, Check ups und 60 mediterranen Rezepten zum dauerhaften Abnehmen

Der Januar ist der Monat der guten Neujahrsvorsätze. Dazu gehört für viele Menschen auch, lästige Fettpölsterchen loszuwerden, insbesondere in der Körpermitte. Der durchschnittliche Bauchumfang in Deutschland beträgt bei Frauen 90 Zentimeter, bei Männern sogar 100 Zentimeter. Das ist eindeutig zu viel und lässt vermuten, dass sich viel inneres Bauchfett gebildet hat, das der Gesundheit schadet.

Die besten Tipps, wie dieses sogenannte viszerale Fett schmilzt, liefert ab 5. Januar 2023 der neue Apotheken Umschau-Ratgeber "Länger leben ohne Bauchfett. Warum eine schlanke Körpermitte Ihrer Gesundheit gut tut." Der Ratgeber mit 60 mediterranen Rezepten zeigt, zu welchen gesundheitlichen Problemen gerade das innere Bauchfett führen kann und wie man mit gesunder, gemüsereicher Ernährung dauerhaft abnehmen und damit das Risiko von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen minimieren kann.

Für eine schlanke Körpermitte: 60 köstliche Rezepte plus Experten-Rat

"Länger leben ohne Bauchfett" bietet besonders abwechslungsreiche Rezepte, die beim Abnehmen helfen und Mittelmeer-Flair in die heimische Küche bringen. Unterteilt nach Frühstück, Salaten, Suppen, Hauptgerichten und Desserts, sind die Rezepte leicht zu kochen, abwechslungsreich - und auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Zudem bietet der Band ausführliche Infos zu den Themen: Wie misst man den eigenen Bauchumfang richtig? Warum macht Bauchfett krank? Welche ungesunden Lebensweisen verschärfen die Lage? Und: Wie kann durch richtige Ernährung und Bewegung Abhilfe geschaffen werden? Infografiken und konkrete Tipps helfen beim Einschätzen des eigenen Fortschritts.

Die besten Lebensmittel gegen das Gesundheitsproblem Nr. 1

"Im Laufe der Evolution hat der menschliche Körper gegen das Verhungern viele Schutzmechanismen entwickelt. Nur die optimale Verwertung der Nahrung sicherte das Überleben. Doch im Gegensatz zur früheren Ressourcenknappheit, die obendrein mit sehr viel körperlicher Aktivität verbunden war, sehen wir uns heute in den Wohlstandsländern mit einem ganz anderen Phänomen konfrontiert: Übergewicht gehört zu den größten Gesundheitsproblemen des 21. Jahrhunderts." (Aus "Länger leben ohne Bauchfett")

"Länger leben ohne Bauchfett" | Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 5. Januar 2023| 176 Seiten | 22,99 Euro | ISBN: 9783927216808

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 9783927216808), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de erhältlich.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen