Neue Folge des Apotheken Umschau-Podcast "Siege der Medizin": "Es bleibe Licht" - Die Geschichte der Augenheilkunde

Der Großteil unserer Sinneseindrücke wird über die Augen vermittelt - ein Sinnesorgan, das die Menschen seit jeher fasziniert. Schon vor Jahrtausenden gelangen Heilkundigen erstaunliche "Siege der Medizin", wie die neue Folge des medizinhistorischen Podcast der Apotheken Umschau eindrucksvoll und sehr lebendig erzählt.

Das Auge ist wohl eines der faszinierendsten Sinnesorgane, die wir haben - und auch eines der wichtigsten. So werden 80 Prozent aller Sinneseindrücke über die Augen vermittelt, von Anfang an waren das Sehen und die Wahrnehmung von Licht in der Geschichte von hoher Bedeutung. Schon vor Jahrtausenden haben sich Heilkundige und Ärzt:innen mit dem menschlichen Auge befasst - und dabei erstaunlichste Erfolge erzielt.

Auf diese spannende Zeitreise gehen die Hörer:innen in der neuen Folge von "Siege der Medizin" gemeinsam mit Podcast-Host Ulrich Noethen, der eindrucksvoll und bildhaft erzählt, wie es damals gelang, den Grauen Star zu operieren - vor 3.800 Jahren! Damit ist diese Operation eine der ältesten der Menschheitsgeschichte überhaupt. Die Ergebnisse waren vielleicht nicht optimal und auch nicht immer war die Operation erfolgreich, es gab Komplikationen. Und trotzdem machten Heiler die Blinden wieder sehend - damals nahezu ein Wunder.

1850 kam der Augenspiegel

Natürlich konnte man damals das Auge noch nicht von innen untersuchen. Das änderte sich 1850 mit der Entwicklung des Ophtalmoskops, besser bekannt als Augenspiegel, durch Hermann von Helmholtz. Damit wurdees möglich, das Innere des Auges am lebenden Patienten zu untersuchen - ein wichtiger Schritt in der modernen Augenheilkunde, bei der heute Dinge möglich sind, die vor 50 Jahren noch unvorstellbar waren. Professor Dr. Jens Martin Rohrbach, Leiter des ophtalmologischen Labors der Universitäts-Augenklinik Tübingen und Leiter des Forschungsbereiches "Geschichte der Augenklinik", erklärt die Fortschritte der Augenheilkunde anhand eindrucksvoller Zahlen: "Netzhautablösung vor 100 Jahren: fast 100 Prozent der Augen erblindet. Heutzutage: 90 Prozent mehr oder weniger geheilt mit Funktionserhalt. Das zweite Beispiel ist das Retinoblastom. Das ist ein bösartiger Augentumor der Netzhaut im Kindesalter. Vor hundert Jahren: fast jedes Kind gestorben. Heute: 95 Prozent überleben." Ein bedeutender Sieg der Medizin!

Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von "Siege der Medizin":

Folge 09 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des Inkubators

Folge 10 (11.05.) Die Impfung: der größte Sieg der Medizin? Wie Vakzine erfunden wurden

Folge 11 (25.05.) Operation am schlagenden Herzen. Die Geschichte der Kardiologie

Folge 12 (08.06.) Wenn fremde Organe Leben retten: Die Geschichte der Organtransplantation

Folge 13 (22.06.) Zahnmedizin

Folge 14 (06.07.) Geschichte der Schmerzmedizin

Folge 15 (20.07.) "Es bleibe Licht" - Die Geschichte der Augenheilkunde

Folge 16 (03.08.) Ästhetische/ Plastische Chirurgie

Folge 17 (17.08.) Grenzen der Medizin

Folge 18 (31.08.) Aphrodisiaka

Folge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs

"Siege der Medizin" auf einen Blick:

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Und das kommt an: Insgesamt hat der Podcast bisher über 480.000 Abrufe und mehr als 265.000 Abos erreicht (Stand: 19.07.22).Die zweite Staffel von "Siege der Medizin" kommt alle vierzehn Tage immer mittwochs von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau."Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.

