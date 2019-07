Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

AWA 2019: "Baby und Familie" ist erneut reichweitenstärkste Elternzeitschrift

Baierbrunn (ots)

Baby und Familie ist in der heute erschienenen Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2019 (AWA)* wieder der Spitzen-Titel unter den Ratgebermagazinen für Schwangere und junge Eltern: 1,76 Millionen Menschen (2,5 %) lesen das Magazin aus dem Wort & Bild Verlag jeden Monat. Seit 2010 ist Baby und Familie damit in Folge die Nummer Eins im Segment der Elternzeitschriften.

"Baby und Familie ist DIE Marke für Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder gesund aufwachsen", erläutert Chefredakteurin Stefanie Becker. "Junge Eltern wissen, dass sie in Baby und Familie - Print und digital - geprüfte, verlässliche Informationen bekommen. Ob es um gesunde Lebensweise oder um die Therapie von Krankheiten geht, ob sie Erziehungstipps oder Rat zur Entwicklung ihrer Kinder suchen - bei Baby und Familie finden Eltern (und Großeltern) Antworten auf alle ihre Fragen."

Erfolgsformel: Unterhaltsame Themen, wertvolle Tipps und viele Extras

Baby und Familie begleitet Familien durch Schwangerschaft, Baby-, Kleinkind- und Kindergartenzeit und bietet einen attraktiven Mix aus unterhaltsamen Themen, wertvollen Tipps und vielen Extras. So bietet das Magazin noch mehr Service und Spaß, z. B. mit den beliebten Kindergeschichten um "Enny und Mo" (auch als Podcast abonnierbar), der "Schatzkiste" mit originellen Bastelideen, Vorlesegeschichten und Ausmalbildern, dem großem Preisrätsel, vielen Mitmachaktionen und der regelmäßig erscheinenden Kinderbuch-Empfehlungsliste, die in Kooperation mit der "Stiftung Lesen" erstellt wird. Auch online steht das Redaktionsteam im regen Austausch mit Müttern und Vätern auf www.baby-und-familie.de, facebook.com/babyundfamilie.de und instagram.com/babyundfamilie.de. Neu ist der Sonder-Newsletter "MamaCoach", der alle zwei Wochen hilft, den Stress im Alltag zu bekämpfen mit Tipps, Übungen und Meditationen. Dazu finden die User/-innen jetzt noch mehr Expertenvideos, in denen Apotheker, Ärzte und Hebammen ihr Spezialwissen in allen Gesundheitsfragen, die Eltern interessieren, weitergeben.

*AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre = 70,60 Millionen.

Der Wort & Bild Verlag:

Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.923.750 laut IVW I/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 648.742), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.150.725), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.672.025), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 251.430), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.358.092) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 395.400).

