Verlässlich auch in der Dauerkrise: Genossenschaften genießen größtes Vertrauen - doch kaum jemand kennt sie

Aktuelle NIQ-Umfrage im Auftrag der REWE Group zeigt den Blick der Bevölkerung auf Genossenschaften

Genossenschaft statt Gewinnmaximierung: 64 % der Deutschen verbinden Genossenschaften mit Gemeinwohl.

In der Krise auf der sicheren Seite: Genossenschaften gelten als besonders krisenfest und fairer Arbeitgeber.

Zukunft gehört der Genossenschaft: Vor allem junge Menschen trauen ihnen am meisten zu - in Sachen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fairness.

Verlässlich, regional, partnerschaftlich, existenzenfördernd - die REWE Group lebt genossenschaftliche Werte. Und das seit 1927.

Anlässlich des Internationalen Tags der Genossenschaften am 5. Juli 2025 veröffentlicht die REWE Group die Ergebnisse einer aktuellen NIQ-Umfrage. Die Zahlen zeigen: Genossenschaften gelten als fair, krisenfest und gemeinwohlorientiert - doch mehr als 60 % der Bevölkerung wissen kaum, wie sie arbeiten.

In Krisenzeiten schwindet das Vertrauen. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage von NIQ im Auftrag der REWE Group: Keine andere Unternehmensform genießt bei den Deutschen so viel Vertrauen wie die Genossenschaft. 36 % der Befragten gaben an, Genossenschaften in hohem Maße zu vertrauen - deutlich mehr als Aktiengesellschaften (15,6 %) oder privatwirtschaftlich geführten Unternehmen (22,5 %).

Und dennoch: Über 60 % der Menschen in Deutschland wissen kaum oder gar nicht, was eine Genossenschaft überhaupt ist. Ein enormes ungenutztes Potenzial, Genossenschaften bekannter zu machen - auch für die REWE Group, die selbst genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist einer der führenden Handels- und Touristikunternehmen in Deutschland und Europa. Mit rund 380.000 Mitarbeitenden betreibt die REWE Group heute Supermärkte, Fachmärkte, Reisebüros und mehr, unter bekannten Marken wie REWE, PENNY, toom Baumarkt und DERTOUR Group.

In der Krise bewährt: Fair und krisenfest

Krisensicher, regional, verlässlich - diese Werte zählen in der Dauerkrise. Genossenschaften werden am häufigsten als sicherer Arbeitgeber (34,6 %) und als krisenfest (33,1 %) wahrgenommen - besonders im Vergleich zur vermuteten Krisenfestigkeit der AGs (18,2 %) und Privatunternehmen (10,3 %). Sie gelten als besonders stark in der Region verwurzelt (40,1 %) - im Osten Deutschlands sogar bei jedem Zweiten. In einer Zeit multipler Krisen (Inflation, Energie, Klima, gesellschaftliche Spaltung) sind diese Werte konkrete Wettbewerbsvorteile.

Zukunft mit Werten

Junge Menschen sehen die Genossenschaft als Zukunftsmodell. 31 % der 18- bis 39-Jährigen sehen Genossenschaften als gerüstet für kommende Herausforderungen. In der Gruppe derjenigen, die mit dem Genossenschafts-Prinzip sehr vertraut sind, sind es sogar 43,2 %. Besonders auffällig: 40 % der unter 29-Jährigen trauen Genossenschaften zu, die Digitalisierung im Sinne der Menschen zu nutzen - deutlich mehr als AGs (17,7 %) und Privatunternehmen (21,6 %).

Gemeinwohl schlägt Gewinnstreben

Genossenschaften sind die Wirtschaftsform der Wertegemeinschaft. 64 % verbinden am ehesten Genossenschaften mit Gemeinschaftsorientierung - kein anderer Unternehmenstyp erreicht diesen Wert. Besonders Themen wie fairer Umgang mit Mitarbeitenden und Partnern (44 %), soziale Verantwortung (48 %), Zusammenhalt (48,4 %) und Transparenz (37,5 %) werden mit Genossenschaften assoziiert. Nachhaltigkeit wird ihnen häufiger zugetraut (38,7 %) als AGs (11,1 %) oder privatwirtschaftlich geführten Unternehmen (18,5 %).

Aufklärung zahlt sich aus

Potenzial durch Aufklärung: Wer Genossenschaften kennt, vertraut ihnen noch mehr. Bei Personen mit fundiertem Wissen liegt das Vertrauen bei über 72 %, bei mäßiger Kenntnis bei 53,3 % - ein signifikanter Unterschied. Besonders Männer (45 %) und jüngere Zielgruppen (z. B. 18-29-Jährige) zeigen Offenheit und Neugier.

"Genossenschaften sind ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft - weil sie Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg miteinander verbinden. Unsere Umfrage zeigt: Wer das genossenschaftliche Prinzip kennt, bringt Genossenschaften ein besonders hohes Vertrauen entgegen. Als REWE Group sehen wir darin Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir wollen dieses Vertrauen weiter stärken - durch Transparenz, Nachhaltigkeit und partnerschaftliches Handeln", sagt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group.

2025 ist das Internationale Jahr der Genossenschaften der UN

2025 ist von den Vereinten Nationen (UN) zum Internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt worden. Unter dem Motto "Genossenschaften bauen eine bessere Welt" hebt die UN ihre zentrale Rolle für soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit hervor. Genossenschaften gelten als Schlüsselinstrument zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) - durch inklusives Wachstum, regionale Verantwortung und hohe Resilienz in Krisenzeiten. Die Ergebnisse der GfK-Studie bestätigen: Das Vertrauen in genossenschaftliches Wirtschaften ist heute aktueller denn je.

Über die Umfrage

Die NIQ-Umfrage wurde im Juni 2025 im Auftrag der REWE Group durchgeführt. Befragt wurden rund 1.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Ziel war es, das Vertrauen und die Wahrnehmung verschiedener Unternehmensformen - insbesondere der Genossenschaft - zu untersuchen.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandelsaktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.

