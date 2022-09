REWE Group

REWE Group: Verpflegung für alle Teilnehmenden beim Köln Marathon

Köln (ots)

Der Köln Marathon ist seit Jahren das sportliche Lauf-Highlight der Domstadt. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause gehen rund 17.000 Teilnehmende am 2. Oktober wieder an den Start. Unter ihnen sind auch wieder Mitarbeitende aus allen Geschäftseinheiten der REWE Group deutschlandweit. Damit beim Köln Marathon alle durchhalten, verpflegt die Rewe Group die Teilnehmenden während des Laufs und hinter der Ziellinie. Der genossenschaftliche Konzern hat sein diesjähriges Verpflegungsengagement im REWE Group-Verpflegungsdorf sowie an den REWE-Verpflegungsstellen auf der Strecke erneut unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität zusammengestellt. Denn die Veranstalter des Köln Marathon haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben.

Die "Marathon-Speisekarte" der REWE Group umfasst 30.000 Rainforest Alliance / PRO PLANET-zertifizierte Chiquita Bananen, 14.000 Rainforest Alliance-zertifizierte Müsli-Riegel von PENNY, 5.000 regionale PRO PLANET-zertifizierte Äpfel der Firma Krings aus Rheinbach, 3.000 Liter Naturland-zertifizierten REWE Bio-Apfelsaft, 1.000 PRO PLANET-zertifizierte Birnen - ebenfalls von Krings, sowie 300 Mini-Gurken und 70 kg Möhren von Landgard aus der Region. Außerdem: 540 kg ja! Studentenfutter. Wie in den Vorjahren werden die überschüssigen Lebensmittel des Lauf-Events an die Kölner Tafel abgegeben.

"Hunderte laufende Mitarbeitende und ein Unternehmen, dass unsere Nachhaltigkeitsstrategie mit seinen regionalen und zertifizierten Produkten voll unterstützt. Das reichhaltig ausgestattete REWE Group Verpflegungsdorf genießt in der Laufcommunity einen legendären Ruf. So stelle ich mir eine Partnerschaft vor",sagt Markus Frisch, Geschäftsführer und Race Director der Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH.

"Ich freue mich sehr, dass nach drei Jahren Corona-Unterbrechung in diesem Jahr wieder der Generali Köln Marathon die Sportbegeisterung dieser Stadt zeigt. Als REWE Group sind wir wieder umfassend am Start. Mit Läuferinnen und Läufern aus unserem Unternehmen, aber auch abseits der Strecke. Das macht den Reiz dieses Großereignisses aus - jeder macht mit", so Ines Schurin, Leiterin der REWE Group-Unternehmenskommunikation.

REWE-Lieferservice wieder dabei

Erneut unterstützt der REWE-Lieferservice den Marathon logistisch. Als Führungskolonne fahren Lieferfahrzeuge vor der Spitzengruppe und transportieren die Eigenverpflegung der Marathon-Läufer. Außerdem unterstützt der REWE-Lieferservice bei der Verteilung der Verpflegung der 1.300 Strecken-Posten.

Motivationsschub an der "Hammer-Meile"

Die letzten Kilometer sind bei vielen Halbmarathon- und Marathon-Läufer:innen gefürchtet und der ein oder andere fällt in ein Motivationsloch. Deswegen organisieren REWE und toom Baumarkt am Mediapark (Kreuzung Hansaring / Am Kümpchenshof - Kilometer 17 für Halbmarathon-Läufer; Kilometer 38 für Marathon-Läufer) ein buntes Programm mit Musik, um den Teilnehmenden wieder "Beine zu machen." Zudem wird es eine zusätzliche Cola-Getränke-Ausgabe für die Läufer:innen geben. Für die Hot-Spot-Besuchenden hält der Torhunger Foodtruck von REWE zudem viele leckere Probier-Portionen bereit.

REWE Group-Mitarbeitende laufen für den guten Zweck

Die REWE Group spendete 2019 für jeden von den Mitarbeitenden gelaufenen Kilometer einen Euro an den HistiozytoseHilfe e.V - insgesamt kamen so 8.000 Euro zustande. Auch in diesem Jahr spendet die REWE Group wieder für jeden von den REWE Group-Mitarbeitenden gelaufenen Kilometer einen Euro an den Verein.

REWE Group mit eigenem Vorbereitungsprogramm für Köln Marathon

Um gesund und sicher ins Ziel zu kommen, bereiten sich die REWE Group-Mitarbeitenden, betreut vom CoE Gesundheit & Innovation, jedes Jahr mit einem firmeneigenen Fit.Netz Programm auf den Marathon vor. Das mas-Institut aus Köln unterstützt dabei: Die REWE Group-Läufer:innen erhalten spezielle Leistungsdiagnostiken, aufbauend darauf einen individuellen Trainingsplan und trainieren je nach Leistungsniveau in kleinen angeleiteten Lauftreffs. Zudem können die Startenden der REWE Group bei verschiedenen Laufevents Tipps und Tricks von professionellen Langstreckenläufern erhalten und starten beim Köln Marathon mit einem REWE Group Laufshirt. 2019 war die REWE Group mit 460 Ziel-Einlaufenden die mit Abstand größte Firmen-Läufergruppe.

Original-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuell