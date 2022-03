REWE Group

Unterstützung für den deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz

REWE Group hilft geflohenen Menschen aus der Ukraine in Köln

Kooperation auch in Partnerschaft mit dem 1. FC Köln

Die REWE Group und ihre Unternehmen helfen Geflohenen aus der Ukraine. Wenn in den nächsten Tagen die ersten Menschen, die vor dem Krieg aus Ukraine geflohen sind, in Köln ankommen, werden für sie Hilfspakete mit Lebensmitteln zur Verfügung stehen, die von REWE gespendet wurden. Für die zahlreichen Helfer:innen, die sich um die Menschen aus der Ukraine kümmern, hat PENNY ebenfalls Lebensmittel gespendet. Unterstützt wird die Logistik der Hilfe von toom Baumarkt und der REWE Group-Logistik, die unter anderem Lagermaterial, Hubwagen und Rollwagen zur Verfügung stellen. Die REWE Group unterstützt bei dieser Hilfe direkt den Kölner Verein "Blau-Gelbes Kreuz", eine deutsch-ukrainische Organisation, und arbeitet eng mit dem 1. FC Köln zusammen, der sich ebenfalls für geflohene Menschen aus der Ukraine engagiert.

REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque erklärte dazu: "Als Unternehmen organisieren wir gerade nicht nur mit unseren Auslandsgesellschaften in Österreich, Litauen, der Slowakei, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Italien, Kroatien und Ungarn Nothilfe und Lebensmittellieferungen für die vielen geflohenen Menschen, die in diesen Ländern und in Polen ankommen. Sondern wir engagieren uns auch hier in Köln, am Hauptsitz unserer Unternehmensgruppe. Wir helfen den geflohenen Menschen aus der Ukraine mit Spenden und dem persönlichen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind sehr froh mit dem Blau-Gelben Kreuz und dem 1. FC Köln dabei starke Partner zu haben."

