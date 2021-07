REWE Group

REWE Group treibt digitale Geschäftsmodelle weiter voran

Technologietochter paymenttools schafft innovative Bezahlplattform

Die REWE Group treibt ihre digitalen Geschäftsmodelle weiter voran. Mit der Gründung der Technologietochter "paymenttools" (paymenttools.com) mit Sitz in Köln entwickelt das Unternehmen eine eigene B2B-Bezahlplattform für Kunden und Partner. Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland bietet die REWE Group mit "paymenttools" neben dem digitalen und stationären Einkauf von Lebensmitteln und Reisen zukünftig auch die komplette Abwicklung des Bezahlvorgangs im stationären und digitalen Einkauf aus einer Hand. Bereits seit neun Jahren betreibt die REWE Group erfolgreich und profitabel ein eigenes Bezahlnetzwerk.

"Mit der Gründung von paymenttools begleiten wir nun sämtliche Stationen der Omnichannel Customer Journey. Als einziger Lebensmittelhändler in Deutschland verfügen wir damit über ein komplettes Ökosystem von der Bestellung über die Lieferung bis hin zum Bezahlen. Wir begeistern unsere Kunden und Partner mit einem Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Strategisch gesehen ist paymenttools ein wichtiger Schritt im Hinblick auf unsere Diversifizierungsstrategie", so Jan Kunath, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der REWE Group. In den kommenden Jahren werde man das Payment-Service-Portfolio weiter ausbauen. "Mit jährlich annähernd einer Milliarde Transaktionen ist die REWE Group schon heute einer der größten girocard-Netzbetreiber in Deutschland. Da ist es nur konsequent auch weitere Bezahlvorgänge bei uns zu bündeln" ergänzt Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen Head of Finance / Group Treasurer.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CEN-TER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.

