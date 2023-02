BVMW

Bildungsallianz fordert nationale Bildungsinitiative

Berlin (ots)

"Wir brauchen eine nationale Bildungsinitiative, die endlich Einheit in Vielfalt schafft und Schülerinnen und Schülern und damit Gesellschaft und Wirtschaft eine solide Grundlage für ihre Zukunft bietet." Dies erklärte der Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands, Professor Dr. Martin Wortmann.

Die von der BDA vorgelegten Kernpunkte zur Verbesserung der Schulqualität gingen in die richtige Richtung, reichten aber nicht aus. "Seit Jahren kennen wir die Problematik, jeder Vorschlag zur Verbesserung der Situation ist willkommen - und doch gelingt es uns immer noch nicht, gegenzusteuern", betonte Wortmann. "Machen wir so weiter, wird sich die Situation zunehmend verschlechtern." Lehrermangel, die geringe Attraktivität dieses so wichtigen Berufs und die sich nur schleppend verbessernde hochschulische Ausbildungsqualität der Lehrerinnen und Lehrer sowie die häufig realitätsfernen Curricula in Schulen und Hochschulen seien klare Indikatoren einer düsteren Bildungszukunft.

Angesichts dieser Herausforderung für die Zukunft der Wirtschaft und Gesellschaft formuliere die BDA viele richtige Ziele: die vorschulische Bildung ausbauen, Lernziele kontinuierlich überprüfen und verbindlich umsetzen, die selbstständige Schule stärken, Digitalisierung für bessere Bildung einsetzen und Ganztag nutzen und gestalten. "Diese Vorschläge sind jedoch nicht neu und allgemein bekannt bei Politik und Experten. Geschehen ist trotzdem nur wenig", so Wortmann.

"Deutschland braucht deshalb eine neue grenzüberschreitende Denke für Bildungsstandards, Didaktik und Pädagogik und letztendlich auch Managementstandards in den öffentlichen Schulverwaltungen", betont der Bildungsexperte Wortmann. Grenzüberschreitend heißt, nationale Leitplanken setzen und dezentral vor Ort eigenverantwortliches Handeln der Schulen ermöglichen. Das können wir nur gemeinsam schaffen.

Über die Bildungsallianz

Die Bildungsallianz des Mittelstands ist eine Initiative des Bundesverbands Der Mittelstand. BVMW e. V. und setzt sich für eine echte Qualitätswende in der deutschen Bildungspolitik ein. Als Zusammenschluss von 22 Verbänden und Initiativen aus Bildung und Wirtschaft ist die Bildungsallianz das größte Bildungsnetzwerk Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus dem Bildungsbereich vertreten.

