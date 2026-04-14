EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Bio-Erfolgskonzept wächst weiter: Eröffnung der 200. NATURKIND-Welt bei EDEKA

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Hamburg (ots)

EDEKA baut führende Rolle im Bio-Segment konsequent aus

Neue NATURKIND-Welt im EDEKA center Brüggemeier in Kamp-Lintfort

Konzept ab sofort auch für kleinflächige Märkte möglich

NATURKIND setzt seinen erfolgreichen Expansionskurs fort: Mit der Eröffnung der 200. NATURKIND-Welt im EDEKA center Brüggemeier in Kamp-Lintfort erreicht das Bio-Shop-in-Shop-Konzept einen weiteren Meilenstein. Mit dem fortschreitenden Ausbau von NATURKIND verdeutlicht EDEKA den nachhaltigen Erfolg eines Bio-Angebots, das hochwertige Sortimente, starke Marken sowie eine enge Zusammenarbeit mit Anbauverbänden und Bio-Herstellern verbindet - und Bio für Kund:innen transparent und alltagstauglich erlebbar macht. Neu ist außerdem ein Format speziell für kleinere Märkte mit dem Titel "NATURKIND-Lieblinge": Mit diesen Bio-Flächen können nun auch Märkte unter 2.000 qm Verkaufsfläche ihre Biokompetenz deutlich stärken.

Die Weiterentwicklung des innovativen Shop-in-Shop-Konzepts unterstreicht den anhaltenden Erfolg eines Bio-Angebots, das gleichermaßen Kund:innen, Bio-Hersteller, Anbauverbände und Handel zusammenbringt. Damit unterstreicht EDEKA mit NATURKIND sein Engagement für den Bio-Fachhandel und den nachhaltigen Sortimentsausbau im Lebensmitteleinzelhandel. Mit NATURKIND wird Bio für noch mehr Menschen einfach, transparent und alltagstauglich erlebbar - direkt dort, wo sie einkaufen. "Mit NATURKIND machen wir Bio für immer mehr Menschen erlebbar. Jeder weitere Standort ist ein Schritt auf unserem Weg, das Bio-Angebot gemeinsam mit der Landwirtschaft und den Erzeugerbetrieben aktiv voranzutreiben", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Das zeigt sich nun auch in der 200. NATURKIND-Welt im EDEKA center Brüggemeier in Kamp-Lintfort, das Mitte Februar nach neunmonatiger Umbauzeit eröffnet wurde. Auf über 3.000 qm Verkaufsfläche finden sich hier rund 45.000 Artikel - aus der Region und aus aller Welt. Für den selbständigen Kaufmann Denis Brüggemeier ist die neu integrierte NATURKIND-Welt ein besonderes Highlight: "Die Nachfrage und auch das Angebot in diesem Segment wächst stetig. Diese Entwicklung wurde bei der Planung und der Umsetzung der Abteilung berücksichtigt. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen." Die rund 70 qm große NATURKIND-Welt bietet 1.400 Bio-Artikel starker Fachhandelsmarken wie Rapunzel, Lebensbaum und Bio Planete sowie ein großes demeter-Sortiment. Im Rahmen eines großen Kundenevents wird die 200. NATURKIND-Welt am 17. April von 10 bis 18 Uhr im EDEKA center Brüggemeier feierlich eröffnet - mit Verkostungen, Gewinnspielaktionen und Infoständen verschiedener Bio-Anbauverbände und Marken.

NATURKIND-Lieblinge: Biowelten für Märkte unter 2.000 qm

Ab sofort profitieren auch Märkte mit einer Verkaufsfläche unter 2.000 qm von einem NATURKIND-Aufbau. Das neue Format "NATURKIND-Lieblinge" dient als kompaktes Erweiterungsmodul und ergänzt die großflächigen NATURKIND-Welten speziell für kleinere Standorte. Es ermöglicht EDEKA-Kaufleuten eine klare Profilierung gegenüber dem Wettbewerb - entweder als fokussierte Zuordnung im Regal oder als eigenständiger Kompetenzblock in frequenzstarken Bereichen. Ziel der NATURKIND-Lieblinge ist es, auch auf kleineren Verkaufsflächen ein deutlich erweitertes Premium-Sortiment bereitzustellen und damit die erfolgreiche Entwicklung der NATURKIND-Welten fortzuführen. Aktuell sind bereits über 20 NATURKIND-Lieblinge umgesetzt, weitere folgen.

Weitere Infos zum NATURKIND-Konzept finden Sie hier: naturkind.de

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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