VEGINNER - Mit EDEKA in den "Veganuary" starten

Mit #VEGINNER begleitet EDEKA erneut Kund:innen im weltweit bekannten Veganuary

Vegan auf allen EDEKA-Kanälen: Wochenpläne, Tipps und viele Informationen zur pflanzlichen Ernährung

Ideenreich durch den Januar: Mit dem EDEKA-Kochbuch "Voll vegan"

Vegane Ernährung ist bunt, vielfältig und lecker: Genau das zeigt EDEKA direkt zum Jahresbeginn auf allen Kanälen. Wie im Vorjahr begleitet EDEKA seine Kund:innen auch 2023 durch den weltweit bekannten Veganuary - den veganen Januar. Alle #VEGINNER und Vollblut-Veganer:innen erhalten Rezepte, wertvolle Tipps und Tricks sowie vegane Wochenpläne. Das neue Kochbuch "Voll vegan!" bietet darüber hinaus ein umfangreiches Grundlagenwissen rund um die vegane Ernährung.

Bereits zum neunten Mal findet der weltweit bekannte Veganuary statt. Auch EDEKA lädt seine Kund:innen unter #VEGINNER einen Monat lang dazu ein, die Vielfalt der rein pflanzlich basierten Ernährung auszuprobieren und Neues zu lernen. Mit einem bunten Mix aus Rezepten, Wissen, Ratgebern und Entertainment in unterschiedlichen On- und Offline-Formaten begleitet EDEKA alle Interessierte:n durch den Januar.

Der EDEKA-Verbund baut seine vegane Produktvielfalt seit Jahren kontinuierlich aus. Das Angebot umfasst zahlreiche Markenartikel sowie Eigenmarken wie "EDEKA My Veggie" und "EDEKA Bio My Veggie". Auch unter der Marke "vehappy" bieten EDEKA und Netto Marken-Discount verschiedene Milch- und Fleischersatzprodukte wie Hafer-, Mandel-, und Soja-Drinks, rein pflanzliche Joghurts oder Tofu.

Im Januar mit EDEKA zum #VEGINNER werden:

"Voll Vegan" - Das EDEKA-Kochbuch: Mit über 100 Rezepten finden Leser:innen vielfältige Ideen für jeden Tag. Von Suppen über Soulfood bis hin zu süßen Snacks ist hier alles dabei. Darüber hinaus vermittelt das Kochbuch die Basics der veganen Ernährung.

Mit über 100 Rezepten finden Leser:innen vielfältige Ideen für jeden Tag. Von Suppen über Soulfood bis hin zu süßen Snacks ist hier alles dabei. Darüber hinaus vermittelt das Kochbuch die Basics der veganen Ernährung. "Mit Liebe" - VEGGIE-Spezial: Die Januarausgabe des kostenlosen Foodmagazins "Mit Liebe" bietet wertvolle Tipps & Tricks. Für alle, die ein #Veginner sein möchten, gibt es in der "Mit Liebe" auch einen 7-Tage-Wochenplan mit leckeren Rezepten.

Die Januarausgabe des kostenlosen Foodmagazins "Mit Liebe" bietet wertvolle Tipps & Tricks. Für alle, die ein #Veginner sein möchten, gibt es in der "Mit Liebe" auch einen 7-Tage-Wochenplan mit leckeren Rezepten. Die Vielfalt veganer Ernährung auf edeka.de/veginner: Hier versorgt EDEKA alle #Veginner mit vielen veganen Rezepten, Tipps & Tricks und wertvollen Informationen rund um die vegane Ernährung.

Hier versorgt EDEKA alle #Veginner mit vielen veganen Rezepten, Tipps & Tricks und wertvollen Informationen rund um die vegane Ernährung. #Veginner in unseren Social-Media Kanälen: Auch auf den EDEKA-Social-Media-Kanälen dreht sich im Januar alles um die vegane und vegetarische Ernährung. Von Vegan-Facts über Vegan-Mythen bis hin zu Schritt-für-Schritt Wochenplänen. Zudem können bei einem Gewinnspiel "Voll Vegan" Kochbücher gewonnen werden.

Auch auf den EDEKA-Social-Media-Kanälen dreht sich im Januar alles um die vegane und vegetarische Ernährung. Von Vegan-Facts über Vegan-Mythen bis hin zu Schritt-für-Schritt Wochenplänen. Zudem können bei einem Gewinnspiel "Voll Vegan" Kochbücher gewonnen werden. Influencer:innen-Kampagne: Über eine Woche begleitet EDEKA drei Influencer:innen dabei, die die rein pflanzliche Ernährung mit dem vielfältigen Vegan-Sortiment bei EDEKA ausprobieren. Denn dank der EDEKA Eigenmarken ist die vegane Ernährung nicht nur leicht und lecker, sondern auch günstig.

Über eine Woche begleitet EDEKA drei Influencer:innen dabei, die die rein pflanzliche Ernährung mit dem vielfältigen Vegan-Sortiment bei EDEKA ausprobieren. Denn dank der EDEKA Eigenmarken ist die vegane Ernährung nicht nur leicht und lecker, sondern auch günstig. EDEKA goes vegan auf YouTube: Auf dem YouTube-Kanal von EDEKA erscheinen im Januar vier neue vegane Rezeptvideos. Zudem gibt es hier zwei neue Folgen "Vegan Impossible" - dem veganen Kochduell. Ziel der Koch-Challenge ist es, aus vegetarischen oder Fleisch-Klassikern eine leckere vegane Alternative zu zaubern. Auf unserem Kochkanal yumtamtam werden darüber hinaus über das gesamte Jahr regelmäßig vegane Rezepte veröffentlicht.

Auf dem YouTube-Kanal von EDEKA erscheinen im Januar vier neue vegane Rezeptvideos. Zudem gibt es hier zwei neue Folgen "Vegan Impossible" - dem veganen Kochduell. Ziel der Koch-Challenge ist es, aus vegetarischen oder Fleisch-Klassikern eine leckere vegane Alternative zu zaubern. Auf unserem Kochkanal yumtamtam werden darüber hinaus über das gesamte Jahr regelmäßig vegane Rezepte veröffentlicht. "ISS SO" und "cheers!" Einmal vegan bitte: Der Ernährungspodcast ISS SO mit Achim Sam ermöglicht es, noch tiefer in das Thema Veganismus aus ernährungswissenschaftlicher Sicht einzusteigen. Veganer Wein? - Kein Problem. Bei cheers! dem Weinpodcast mit Lou zeigt die Wein-Expertin, woran man erkennt, ob ein Wein vegan hergestellt wurde.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Angebotskommunikation in Handzetteln und in den EDEKA-Märkten im Januar verstärkt vegane Artikel zu besonders attraktiven Preisen angeboten - so fällt der Einstieg in die vegane Ernährung noch leichter.

Mehr Informationen unter: edeka.de/veginner

