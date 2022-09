EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

"Voll vegan - Das Kochbuch"

Vegan kochen für alle!

Hamburg (ots)

EDEKA präsentiert in seinem neuen Buch "Voll vegan - Das Kochbuch" auf 200 Seiten mehr als 100 vegane Rezepte. Ob für Vollzeit-Veganer:innen oder Flexitarier:innen, absolute Beginner:innen oder Kochprofis: "Voll vegan - Das Kochbuch" ist prall gefüllt mit Rezeptideen auf Pflanzenbasis. Von Suppen über Soulfood bis hin zu süßen Snacks ist alles dabei. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen und jede Menge Tipps und Tricks sorgen für gelingsicheres Nachkochen. Schnell, abwechslungsreich und unkompliziert zubereitet - so geht vegane Küche heute! "Voll vegan - Das Kochbuch" ist ab Oktober bei EDEKA und im Buchhandel zum Preis von 14,95 Euro erhältlich.

Vegan für alle

Hier treffen originelle Kreationen wie die Nicecream mit Brownie und der Carrot-Dog auf Klassiker wie Döner im Fladenbrot, Nudelsalat und Blumenkohl-Bolognese. "Voll vegan - Das Kochbuch" bietet unzählige Inspirationen für jeden Tag und liefert überraschende Fakten zur veganen Ernährung. Auf 200 Seiten und mit mehr als 100 veganen Rezepten ist wirklich für jede:n etwas dabei!

Vielfalt für jeden Tag

All das finden Leser:innen aufbereitet in fünf Kapiteln. "Vorweg" vermittelt die Basics der veganen Ernährung und beantwortet Fragen wie: Was gehört in die vegane Vorratskammer? Welche Nährstoffe stecken in welchen Lebensmitteln und wie nachhaltig ist das Ganze? In "Morgens" finden viele süße und deftige Frühstücksideen ihren Platz und sorgen für einen leckeren Start in den Tag. Abwechslungsreiche Gerichte aus aller Welt und vielfältige Inspiration für jeden Tag bietet das Kapitel "Täglich". "Wochenende" präsentiert einen Mix aus Rezepten für das Sonntagsessen mit der Familie und Fingerfood für Serienabende mit Freund:innen. Versüßt wird das Kochbuch schließlich durch köstliche Snacks im Kapitel "Hinterher".

Mit How-to-Anleitungen und vielen Tipps

Wie genial einfach die vegane Küche ist, zeigt "Voll vegan - das Kochbuch" mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zahlreichen Tipps und Tricks. Mithilfe von How-to-Anleitungen gelingen vegane Basics wie Pflanzendrinks, Tofu-Marinaden, Burger-Patties, Saucen und Grundteige auch zu Hause.

Hochwertig ausgestattet

"Voll Vegan - Das Kochbuch" ist bereits das achte Buch in der Kochbuch-Reihe der EDEKA Media GmbH. Wie seine erfolgreichen Vorgänger "Heimkommen - So schmeckt Zuhause", "Grillen - Das Buch" oder "Backen - Das Buch" überzeugt auch das neue Werk durch moderne Food-Fotografie sowie eine hochwertige Hardcover-Ausstattung mit Stoffrücken. Ab Anfang Oktober 2022 ist "Voll vegan - Das Kochbuch" für 14,95 Euro bei EDEKA und im Buchhandel erhältlich.

"Voll Vegan - Das Kochbuch" im Überblick

200 Seiten mit mehr als 100 rein pflanzlichen Gerichten

Vegane Rezeptideen für morgens, täglich, fürs Wochenende - und für hinterher

Informationen und Tipps zu Nährstoffen und Nachhaltigkeit

Überraschende Fakten zur veganen Ernährung

Gebundene Hardcover-Ausgabe mit Leinenrücken und Lesezeichen

Ab Oktober 2022 bei EDEKA und im Buchhandel erhältlich

