EDEKA gibt Steuervorteile an Kunden weiter

Der EDEKA-Verbund begrüßt den Koalitionsbeschluss zur Senkung der Mehrwertsteuer. Der genossenschaftliche Verbund plant, die steuerlichen Vorteile 1:1 an die Kunden der rund 7.000 EDEKA-Märkte weiterzugeben. In der aktuellen Situation kommt es mehr denn je darauf an, die Verbraucher zu entlasten und das Konsumklima in Deutschland zu stärken.

Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 soll in Deutschland ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Prozent gelten. Dies hat die Regierungskoalition diese Woche entschieden. Der reguläre Mehrwertsteuersatz soll dabei um 3 Prozentpunkte, der ermäßigte Steuersatz um 2 Prozentpunkte gesenkt werden. Dies bedeutet eine deutliche Entlastung der Verbraucher in Deutschland. "Für uns ist es selbstverständlich, die steuerlichen Vorteile in Form von günstigeren Preisen an unsere Kunden weiterzugeben", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Hamburger EDEKA-Zentrale. "Unsere Märkte zeichnen sich nicht nur durch Vielfalt und Frische aus, sondern auch durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir begrüßen die Maßnahme der Regierung, weil sie einen deutlichen Konjunkturimpuls für Deutschland setzt und allen Bürgern etwas bringt."

Mit dem Beschluss gehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EDEKA allerdings auch erhebliche Mehrbelastungen einher, insbesondere bei der Artikelpflege und Preisauszeichnung in den Regalen. Nirgendwo ist die Angebotsvielfalt so groß wie in den EDEKA-Vollsortimentsmärkten: Sie führen im Schnitt rund 20.000 verschiedene Produkte, darunter ein hoher Anteil frischer Lebensmittel aus regionaler Erzeugung. EDEKA spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den größten Dank für ihr herausragendes Engagement in den Zeiten der Corona-Pandemie aus.

