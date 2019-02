Mestemacher GmbH

Das Ende der "Rabenväter"

"Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres" am 8. März 2019 im Hotel InterContinental Berlin

Berlin (ots)

Zum 14. Mal ehrt die Großbäckerei Mestemacher Spitzenväter mit dem "Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres".

Die Initiatorin, Prof. Dr. Ulrike Detmers, begründet ihr Engagement für die Männeremanzipation folgendermaßen: "Väter brechen sich keinen Zacken aus der Krone, wenn sie Kinder, Küche und Karriere mit der Mutter teilen."

Schirmherrin ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey.

Der Spitzenvater-Preis würdigt das praktizierte partnerschaftliche Ehe- und Familienmodell. Das Projekt "Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres" strebt danach, die Wichtigkeit der Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kleinst-, Klein und Schulkindes ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Das Projekt bricht mit der traditionellen Vorstellung, dass für die ersten Monate und Lebensjahre allein die Mutter zuständig ist. Betont wird vielmehr die Notwendigkeit einer intensiven Beziehung zwischen Vätern und ihren Kindern von Anfang an.

Geehrt werden seit 2006 jedes Jahr zwei Spitzenväter mit jeweils 5.000 Euro. Die diesjährigen Preisträger sind wohnhaft in Königswinter und Euskirchen. In diesem Jahr gibt es zusätzlich einen Sonderpreis in Höhe von 2.500 Euro für einen Sonderpreisträger aus Köln.

Mestemacher lädt über 200 Gäste ein in das 5 Sterne Hotel InterContinental in Berlin zu einem großen Festakt mit Gala-Lunch und einem kleinen Konzert der Musikerinnen der Berliner Philharmoniker.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen nur mit einer persönlichen und nicht übertragbare Einlasskarte Zutritt zu den Festräumen möglich ist. Sie können sich bis zum 28. Februar 2019 per E-Mail an ulrike.detmers@mestemacher.de akkreditieren.

Datum: Freitag, 8. März 2019

Uhrzeit: Festakt: 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, anschließend Gala-Lunch und kleines Konzert der Musikerinnen der Berliner Philharmoniker.

Ort: Hotel InterContinental Berlin, Pavillon, Budapester Str. 2, 10787 Berlin

Die Festrede hält Dr. Annette von Alemann, Akademische Oberrätin, Vertretung der Professur für Allgemeine Soziologie der Universität Paderborn.

Die Pressemappe steht Ihnen am Donnerstag, 7. März 2019 um 24:00 Uhr auf unserer Website www.mestemacher.de zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Initiatorin und Projektleiterin

Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres



Gesellschafterin

Mitglied Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe



Tel.: 05241 8709-68

ulrike.detmers@mestemacher.de

Original-Content von: Mestemacher GmbH