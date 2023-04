rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Drehschluss für rbb-"Polizeiruf 110: Cottbus kopflos" (AT)

Berlin (ots)

In Cottbus sind Ende März die Dreharbeiten für den "Polizeiruf 110: Cottbus kopflos" (AT, rbb/ARD Degeto) zu Ende gegangen. Regie führte Christoph Schnee. Das Drehbuch schrieben Axel Hildebrand und Mike Bäuml.

Im Vorfeld zum Cottbuser Karneval wird der Pole Jurek Bukol (Sigi Polap), ein Motivwagen-Bauer, unter mysteriösen Umständen tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) wird von seiner Cottbuser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) informiert. Gemeinsam mit Karl Rogov (Frank Leo Schröder), der aus dem Revier in Swiecko unterstützt, übernehmen sie die weiteren Ermittlungen. Ein Feuer, in der Werkstatt Bukols, hat nicht nur zu seinem Tod geführt, sondern auch seinen Motivwagen für den Karnevalsumzug zerstört. Bukols Familie steht unter Schock. Seine Ex-Frau Petra (Julika Jenkins) und seine beiden Kinder, Dawid (Niklas Bruhn) und Krystina (Pia-Micaela Barucki), hatten Jurek einen Abend zuvor noch auf einer Familienfeier getroffen. Jurek Bukol galt allgemein als Querulant und legte sich des Öfteren mit seinen Mitmenschen an. Die Ermittler fragen sich, inwiefern ein zwei Jahre zurückliegendes Verfahren, bei dem Bukol strafrechtlich verurteilt wurde, etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte? Hat sich Bukol mit seinen Motiven für den Umzugswagen, die er unter Verschluss hielt, etwa gerächt? Der Fall führt Ross und Luschke in eine Welt aus gegenseitigen Abhängigkeiten, Begünstigungen und ominösen Machenschaften - und das mitten in der Karnevalszeit.

Vincent Ross, Alexandra Luschke und Karl Rogov ermitteln gemeinsam

"Polizeiruf 110"-Redaktion Cooky Ziesche und Daria Moheb Zandi: "Gisa Flake und Frank Leo Schröder haben uns in ihren Episodenrollen im 'Polizeiruf 110: Hermann' und im 'Polizeiruf: Der Gott des Bankrotts' nachdrücklich beeindruckt. Wir freuen uns, dass André Kaczmarczyk als Vincent Ross im 'Polizeiruf 110' des rbb künftig gemeinsam mit Alexandra Luschke und Karl Rogov ermitteln wird."

In weiteren Rollen: Tomek Nowicki, Klaudiusz Kaufmann, Robert Gonera, Andreas Döhler, Johanna Falckner, Niklas Bruhn, Pia-Micaela Barucki, Christoph Bach, Julika Jenkins, Julia-Maria Köhler u.v.m.

Die Dreharbeiten liefen seit dem 28. Februar u. a. in Cottbus, Berlin und Potsdam. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2023 im Ersten geplant. "Cottbus kopflos" (AT) ist eine Produktion der EIKON Media GmbH (Produzent: Mario Krebs) im Auftrag des rbb und der ARD Degeto (Redaktion: Daria Moheb Zandi und Birgit Titze) für die ARD.

