Dem Traum von Freiheit folgen: rbb-Doku-Reihe "Raus aufs Land"

Ab 01.03.2023 in der ARD Mediathek

Berlin/Potsdam (ots)

Irgendwo weit draußen nochmal neu anfangen, die Enge der Stadt mit ihrem Lärm und ihrem Dreck hinter sich lassen, um die Freiheit in der Natur zu finden - diese Sehnsucht spüren immer mehr Menschen, auch in Berlin.

Schon seit 2018, also bereits vor Corona, ziehen mehr Menschen aus den deutschen Metropolen aufs Land als umgekehrt. Auch jeder zweite Berliner träumt laut Studien davon, nach Brandenburg zu ziehen. Aber das angestammte Umfeld zu verlassen, ist auch ein großer Schritt: Findet man neuen Anschluss? Wie kommen die Kinder täglich zur Schule? Kann das Dorfleben nicht auch unglaublich öde sein? Und was ist, wenn man krank wird und auf sich allein gestellt ist?

Der rbb begleitet Berlinerinnen und Berliner, die sich auf dieses Abenteuer einlassen. In "Raus aufs Land" ist die Kamera dabei, wenn sich Hauptstädter, zwischen 33 und 46 Jahre alt, in Brandenburg eine neue Heimat suchen. Wie sie diese erschaffen und gestalten. Wenn ihre Träume wahr werden - oder bittere Enttäuschungen auf sie warten. Das Team spricht mit den Alteingesessenen, wie sie über die neuen Nachbarn denken, erlebt mit, wie die Kinder den Wechsel verkraften, und auch, was die neuen Herausforderungen für die Partnerschaften bedeuten. Sechs Schicksale, sechs Aufbrüche in ein neues Leben zwischen Abschied und Ankunft. Gedreht wurde im Sommer und Herbst 2022 in Brandenburg und Berlin.

Ab 1. März sind vier Episoden dieses Doku-Tagebuchs in der ARD-Mediathek verfügbar. Auf YouTube werden ab 2. März wöchentlich Einzelepisoden veröffentlicht, die jeweils einen Protagonisten oder ein Paar begleiten und damit eine der sechs Geschichten am Stück erzählen. Und im rbb Fernsehen ist "Raus aufs Land" in zwei 45-minütigen Folgen am 6. und 13. März zu sehen, um 21 Uhr.

ARD-Mediathek: vier Folgen à 30 Min., ab 1. März:

I. "Ruf des Abenteuers"

II. "Eine andere Welt"

III. "Säen und Ernten"

IV. "Neue Heimat?"

YouTube: sechs Einzelfolgen à 20 Min., ab 2. März wöchentlich:

Victoria & Max (2.3.)

Andree (9.3.)

Mario & Stefan (16.3.)

Mareike (23.3.)

Marcus (30.3.)

Jelena (6. 4)

Außerdem zwei Servicefilme "How to Brandenburg":

"5 Dinge, die du wissen musst, bevor du 'Raus aufs Land' ziehst" (13.4.)

"Ankommen, aber richtig" (20.4.)

rbb Fernsehen: zwei Dokus à 45 Min, ab 6. März:

Abschied (6.3., 21 Uhr)

Ankunft (13.3., 21 Uhr)

