rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Special Olympics - Spiele ohne Grenzen

Berlin (ots)

Sa 18.06.2022 | 17:20 | rbb Fernsehen | ARD Mediathek

Ein Film von Yvonne App und Michael Zimmer

"Wenn du den Schuss hörst, dann musst du rennen. Und dann rennen die anderen auch." Diesen Tipp bekommt Collin Kröning von seinem Trainingspartner. Was nach einem ganz normalen Rennen klingt, ist in Wahrheit viel mehr. Denn Collin bereitet sich auf die nationalen Special Olympics 2022 in Berlin vor. Special Olympics - das ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Auch hier geht es wie bei anderen Sportwettkämpfen um "höher, schneller, weiter". Aber das ist nicht das Wichtigste. Es geht vor allem um das Gemeinschaftsgefühl, um Zusammenhalt und Teamgeist, um das Dabei-Sein. Aber natürlich auch um das Gewinnen und die Medaillen.

Kanutin Juliana Rößler kämpft für Gold. Läufer und Speerwerfer Collin Kröning ist das erste Mal dabei und wäre auch mit Bronze zufrieden. Schwimmerin Claudia Göbel und Schwimmer Silvio Wünsche wollen sich nicht festlegen. Sie wissen sowieso nicht mehr, wo sie ihre vielen Medaillen haben. "Das Schwierigste am Leben mit einer geistigen Beeinträchtigung ist, dass die Leute keine Zeit haben zu warten", sagt Silvio Wünsche. "Du kannst das nicht, du bist ja eh zu langsam, wir machen das lieber alleine."

Und schon ist man abgestempelt und rausgeflogen aus einer Gesellschaft der sogenannten Normalen, der Siegertypen. Silvio aber hat schon internationales Gold gewonnen, zuletzt bei den Weltspielen in Abu Dhabi.

Wie also sehen Sieger aus? Kann man das einem Menschen ansehen? Was die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Reportage in einer exklusiven Gesellschaft wie der unseren verbindet, ist der Wunsch nach Zugehörigkeit, der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach Inklusion - auch bei den Spielen ohne Grenzen.

Das rbb Fernsehen strahlt die Reportage am 18. Juni 2022 um 17.20 Uhr aus. Sie ist bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.

