rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb löscht Online-Video von Straßenumfrage wegen handwerklicher Fehler

Berlin (ots)

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat am Samstag (4.9.) nach Hinweisen von Usern und anderen Medien einen fehlerhaften Social-Media-Beitrag gelöscht. Der Sender war am Samstagnachmittag von mehreren Seiten auf ein Social Media-Posting aufmerksam gemacht worden, bei dem in einer Straßenumfrage zum Radverkehr in Berlin ein Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen spricht, ohne als solcher kenntlich gemacht zu werden. Zudem wird ein "Fahrradexperte" gezeigt, der auch freier Mitarbeiter des Senders ist, ohne dass diese Verbindung deutlich wurde. Das Video wurde gelöscht, der Sender entschuldigte sich online. rbb-Sprecher Justus Demmer: "Wir danken allen, die uns auf die Fehler aufmerksam gemacht haben, wir bedauern, dass die Reaktion so lange auf sich warten ließ. Die im Netz auch erhobenen Manipulationsvorwürfe weisen wir allerdings in aller Deutlichkeit zurück."

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell