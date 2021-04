rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"Hier spricht Berlin": Der rbb-Talk im Ersten u. a. mit Pinar Atalay, Abdelkarim und Collien Ulmen-Fernandes

Das Frauendoppel im ARD-"Talk am Dienstag" bringt wieder spannende Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammen. In der neuen Ausgabe von "Hier spricht Berlin" am Dienstag, 27. April 2021, um 22.50 Uhr im Ersten begrüßen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer diese sechs Gäste: ARD-Moderatorin Pinar Atalay, Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig, die Schauspielerin und Kolumnistin Collien Ulmen-Fernandes, den Kabarettisten Abdelkarim, den Schauspieler Pasquale Aleardi ("Kommissar Dupin") und den Diplom-Psychologen Umut Özdemir, der als Sexualtherapeut auf Tiktok Furore macht.

