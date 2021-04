rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

David Biesinger neuer Chefredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg

Dr. David Biesinger (46) hat zum 1. April das Amt des Chefredakteurs beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) übernommen. Er folgt auf Christoph Singelnstein (65), der in den Ruhestand wechselt. Bislang leitete Biesinger den Bereich Multimediale Information im rbb. Der Chefredakteur trägt im rbb die Gesamtverantwortung für alle aktuellen Fernseh-, Radio-und Onlineangebote des Senders, dazu zählen etwa die ARD-Sendung "Kontraste", das ARD-Mittagsmagazin, die Abendschau aus Berlin und Brandenburg Aktuell aus Potsdam, die digitalen Angebote von rbb|24, das Inforadio sowie die Regionalstudios in Frankfurt (Oder) und Cottbus. Mit seinem Start beschleunigt der rbb auch den Aufbau der "Contentbox Information", die alle aktuellen Formate des Senders unabhängig vom Ausspielweg unter einem Dach vereint.

Dr. David Biesinger stammt aus Freiburg (Breisgau) und ist in Österreich aufgewachsen. Er studierte in Salzburg und Tübingen katholische Theologie, Politik, Philosophie und Soziologie und promovierte 2003 an der Universität Fribourg/Schweiz zum Dr. theol.

Biesinger volontierte beim Südwestrundfunk (SWR) und arbeitete in unterschiedlichen Redaktionen als Reporter und Redakteur für Fernsehen, Radio und Online. Von 2002 bis 2005 war er als persönlicher Referent des Hörfunkdirektors tätig. 2006 übernahm David Biesinger die Leitung der Abteilung Zentrale Information innerhalb der Chefredaktion Hörfunk, ab 2007 als stellvertretender Chefredakteur Hörfunk. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem Politik- und Nachrichtensendungen für verschiedene Programme und Angebote, er gestaltete maßgeblich die digitale Nachrichtenausspielung sowie die Konzeption einer multimedialen Nachrichtenstruktur mit.

2013 wechselte David Biesinger als Inforadio-Programmchef und Leiter des Bereichs Multimediale Information zum rbb. Seine Nachfolgerin auf dieser Position ist Stephanie Pieper (48). Sie verantwortet nun neben dem Inforadio die digitale Informationsmarke rbb|24, die crossmediale Investigativredaktion rbb24 Recherche sowie den crossmedialen Themendesk des rbb. Pieper begann ihre journalistische Karriere im Jahr 2000 beim Inforadio, war später Leiterin der rbb-Intendanz, ARD-Korrespondentin in London und zuletzt stellvertretende Programmchefin von NDR Kultur.

