rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-Show "Chez Krömer": sechs neue Folgen ab 23. März 2021

Berlin (ots)

"Chez Krömer" geht in die vierte Staffel. Die rbb-Show von und mit Kurt Krömer startet am 23. März 2021 mit sechs neuen Folgen online und im rbb Fernsehen. Ob absurd-naive Fragen, böser Witz oder präziser Konter: Der Gast in Krömers Verhörraum ist unberechenbaren Situationen ausgeliefert. Und es gibt immer noch Menschen, die bereit sind, sich Krömers investigativ-verstörenden Fragen zu stellen. Seine Gäste sind: Karl Lauterbach, Kida Khodr Ramadan, Torsten Sträter, Frauke Petry, Günther Oettinger und Thomas Hornauer.

Die erste Folge der neuen Staffel ist am Dienstag, 23. März 2021, um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Online stehen die Folgen im Wochenrhythmus jeweils bereits montags ab 18.00 Uhr in der ARD-Mediathek und auf YouTube zur Verfügung.

