Verkehrssenatorin Günther (Grüne) erwartet mehr autofreie Straßen in Berlin

Berlin (ots)

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) kann sich weitere autofreie Straßen in der Hauptstadt vorstellen.

Zum offiziellen Start der Flaniermeile auf einem Teil der Friedrichstraße sagte die Grünen-Politikerin am Samstag im Inforadio vom rbb, die Diskussion laufe bereits:

"In der City West vom Adenauerplatz bis zum Wittenbergplatz wollen ja die Händler die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm vollkommen umgestalten. Das ist in Arbeit".

Sie sei überzeugt, dass so etwas in den nächsten Jahren noch viel häufiger zu sehen sein wird, "weil einfach dieses Konzept, dass nur Autos durchgeführt werden, an seine Grenzen kommt. Die Händler [machen] damit nicht mehr genug Geschäft - insofern war es angezeigt, hier etwas Neues zu starten. ".

Die Verkehrssenatorin verwies auch auf Erfahrungen in anderen Städten: Wenn Leute an Straßen verweilen und nicht nur durchhasten, werde auch mehr eingekauft.

