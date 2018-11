rbb-exklusiv: Probleme mit Notrufen bei Stromausfällen in Berlin

Berlin (ots) - In Berlin gibt es bei einem Stromausfall unter Umständen keine Möglichkeit, schnell Hilfe zu holen.

Bei einem flächendeckenden Stromausfall gibt es oft auch keinen Handy-Empfang mehr. Wenn es dann einen Brand oder einen medizinischen Notfall gibt, wäre es schwierig die Feuerwehr oder die Polizei zu rufen. Zur Not müssten Betroffene dann auf die Straße gehen und hoffen, dass sie dort ein vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug anhalten können, sagte der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Björn Radünz, dem rbb am Mittwoch. Zur Not könnte auch ein Taxi angehalten werden, so Radünz. Taxifahrer könnten dann über Funk dafür sorgen, dass die Feuerwehr alarmiert wird.

Direkt helfen könnte nur ein älteres Festnetztelefon, das ohne Strom auskommt. Diese analogen Geräte können aber schon bald nicht mehr ans digitale Netz angeschlossen werden. Erst am Dienstag war in Teilen Reinickendorfs der Strom ausgefallen.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg



radioBerlin 88,8

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210

Fax: +49 (0)30 979 93-34 219

aktuell@radioberlin.de

planung@radioberlin.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell