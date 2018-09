Gutes erstes Halbjahr für Schönheits- und Haushaltspflegemittel-Industrie / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/51480 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/IKW" Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - Inlands- und Exportumsatz deutscher Anbieter aus den Bereichen Schönheitspflege und Haushaltspflege sind im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro gestiegen, teilt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) mit. In Deutschland gaben die Verbraucher für Produkte der Schönheits- und Haushaltspflege 7,8 Milliarden Euro aus, ein Plus von 1,4 Prozent.

Schönheits- und Haushaltspflegemittel begleiten Menschen in ihrem täglichen Leben. Produkte aus Deutschland sind hierbei weltweit beliebt. Der Export-Umsatz deutscher Anbieter von Schönheits- und Haushaltspflegeprodukten stieg nach Angaben des statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro weltweit(1). Hieran hatten Produkte der Schönheitspflege einen Anteil von 3,5 Milliarden Euro (plus 3,3 Prozent) und Haushaltspflegeprodukte von 1,1 Milliarden Euro (plus 3,8 Prozent).

In Deutschland gaben die Verbraucher im ersten Halbjahr 2018 für diese Produktgruppen 7,8 Milliarden Euro aus, ein Plus von 1,4 Prozent(2). Die Ausgaben für Schönheitspflegemittel stiegen um 5,5 Milliarden Euro (plus 0,9 Prozent). Größter Wachstumstreiber war die Produktgruppe Haarpflege mit einem Umsatz von 920 Millionen Euro und einem Plus von 5,9 Prozent. Für Haushaltspflegemittel gaben die Konsumenten 2,3 Milliarden Euro aus, ein Plus von 2,8 Prozent. Am stärksten wuchs hier die Produktkategorie Waschmittel um 3,2 Prozent auf 1 Milliarde Euro.

"Die Produkte der IKW-Mitgliedsunternehmen sind in Deutschland und weltweit gefragt. Das zeigt das Wachstum von 2,1 Prozent im Inlands- und Exportumsatz. Wir rechnen auch für das Gesamtjahr mit einer weiteren positiven Entwicklung in dieser Größenordnung. Entscheidend für die Fortsetzung des Wachstums sind gute Innovations- und Handelsbedingungen", so Thomas Keiser, IKW-Geschäftsführer.

(1): Statistisches Bundesamt, 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Zahlen) Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel, Körperpflegemittel und Düfte

(2): Inlands-Zahlen auf Basis von Daten Januar bis Juni 2018 von IRI Information Resources GmbH, Marktgrößen zu Endverbraucherpreisen

