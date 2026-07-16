Sporthilfe

Für Gold gemacht: Tipico Champion Fonds stärkt 62 Sporthilfe-geförderte Athleten - darunter Olympia- und Paralympicssieger

Frankfurt am Main/Karlsruhe (ots)

62 Spitzenathletinnen und -athleten profitieren als Erste von der Individualförderung aus dem neuen "Tipico Champion Fonds" von Sporthilfe und "Tipico Champion Initiative"

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler, Schwimm-Paralympicssieger Josia Topf, Para-Biathlon-Weltmeisterin Johanna Recktenwald und Judo-Europameisterin Alina Böhm gehören zu den insgesamt 62 Athletinnen und Athleten, die als Erste vom neuen "Tipico Champion Fonds" profitieren. Die im Rahmen der Partnerschaft zwischen Sporthilfe und der "Tipico Champion Initiative" geschaffene Individualförderung unterstützt ab sofort Deutschlands Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit passgenauen Projekten auf ihrem Weg zu weiteren internationalen Erfolgen.

Mit dem "Tipico Champion Fonds" ermöglicht die Sporthilfe eine zielgerichtete Individualförderung und ergänzt somit die bisher bestehenden Förderprogramme an entscheidender Stelle. Die geförderten Projekte der Athletinnen und Athleten reichen von Maßnahmen zur Regeneration und Leistungsdiagnostik über die Kostümgestaltung für Eiskunstlauf-Wettkämpfe bis hin zu sportpsychologischer Betreuung und Mentaltraining. Zu den Begünstigten zählen unter anderem Medaillengewinnerinnen und -gewinner bei Olympischen und Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften ebenso wie Athletinnen und Athleten aus nicht-olympischen Disziplinen.

Stimmen zur Förderung durch den "Tipico Champion Fonds":

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler sagt: "Hinter einer olympischen Medaille steckt weit mehr als das tägliche Training. Es sind oft die zusätzlichen Bausteine - etwa in den Bereichen Regeneration, Leistungsdiagnostik oder sportwissenschaftliche Betreuung -, die den Unterschied machen. Das neue Angebot der individuellen Förderung gibt Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, solche Maßnahmen umzusetzen und damit gezielt in die eigene Leistungsentwicklung zu investieren. Dass Sporthilfe und die 'Tipico Champion Initiative' diesen Weg gemeinsam gehen, ist ein großer Gewinn für viele Athletinnen und Athleten."

Emma Weiß, Ski-Freestylerin und zweimalige Olympiastarterin im Ski-Aerial: "Ich bin seit über 20 Jahren die einzige Deutsche, die international beim Freestyle-Aerials an den Start geht. Dies macht meine Situation neben dem Sportlichen leider auch finanziell und organisatorisch enorm herausfordernd. Dank der Unterstützung durch die Sporthilfe und den 'Tipico Champion Fonds' ist es mir jetzt möglich, gemeinsam mit meinem Trainer auf der Wasserschanze neue Sprünge zu trainieren und zu etablieren. Für mich ist diese individuelle Förderung weit mehr als finanzielle Unterstützung - sie ist ein Vertrauensbeweis und die Chance, mein Potenzial noch besser auszuschöpfen."

Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin für die Athletenförderung: "Mit dem ,Tipico Champion Fonds' ermöglichen wir eine Förderung, für die sich die Sporthilfe seit vielen Jahren stark gemacht hat: die gezielte projektbezogene Unterstützung von Spitzenathletinnen und -athleten entsprechend hochleistungssportlicher Notwendigkeiten. Das ist ein wichtiger Schritt für die Athletenförderung in Deutschland. Die enorme Resonanz von rund 100 Bewerbungen auf die Ausschreibung macht deutlich, wie wichtig ein solches Angebot für unsere Athletinnen und Athleten ist. Mit dem 'Tipico Champion Fonds' schließen wir eine entscheidende Förderlücke und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, sportliche Spitzenleistungen auf dem Weg zu Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften zu ermöglichen. Dafür sind wir der ,Tipico Champion Initiative' sehr dankbar."

Matthias Folkmann, Sprecher der "Tipico Champion Initiative": "Hinter sportlichen Spitzenleistungen stehen viele Jahre harter Arbeit, Disziplin, Ausdauer und die Bereitschaft, immer wieder die eigenen Grenzen zu verschieben. Diese Athletinnen und Athleten verdienen unsere höchste Wertschätzung und müssen tatkräftig unterstützt werden, denn Siege gibt es nicht zum Nulltarif. Wir sind sehr stolz, gemeinsam mit der Sporthilfe und dem ,Tipico Champion Fonds' unseren Beitrag dazu zu leisten."

Zu den Athletinnen und Athleten, die vom "Tipico Champion Fonds" in diesem Jahr gefördert werden, zählen unter anderem (in alphabetischer Reihenfolge):

Moritz Augestein , Bahnrad

, Bahnrad Daniel Blintsov und Diana Lust , Sportakrobatik

und , Sportakrobatik Alina Böhm , Judo

, Judo Annika Hocke und Robert Kunkel , Eiskunstlauf

und , Eiskunstlauf Helen Kevric , Kunstturnen

, Kunstturnen Leonie Müller , Boxsport

, Boxsport Tatjana Paller , Skibergsteigen

, Skibergsteigen Johanna Recktenwal d, Para-Ski nordisch

d, Para-Ski nordisch Josia Topf , Para-Schwimmen

, Para-Schwimmen Emma Weiß , Ski-Aerial

, Ski-Aerial Moritz Wolff , Rudern

, Rudern Oliver Zeidler, Rudern

Die Förder-Entscheidungen traf - nach Zustimmung des jeweiligen Sportfachverbands - der Sporthilfe-Gutachterausschuss aus ehrenamtlich tätigen ehemaligen Weltklasse-Athletinnen und -Athleten. Dem Gremium gehören Schwimm-Paralympicssiegerin Kirsten Bruhn, die Olympiasieger Olaf Heukrodt (Kanurennsport) und Frank Wieneke (Judo), die früheren Weltmeisterinnen und Weltmeister Steffi Nerius (Leichtathletik), Mark Warnecke (Schwimmen) und Miriam Vogt (Ski alpin), der ehemalige Rugby-Nationalspieler Till Behnke, Olaf Tabor als Vertreter des DOSB, sowie als ständige Gäste jeweils Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bundeskanzleramts und des Vereins "Athleten Deutschland" an.

Die Geförderten erhalten eine zielgerichtete Individualförderung sowie fachliche Begleitung. Die Sporthilfe koordiniert den Einsatz der Fördermittel und steht den Athletinnen und Athleten während des gesamten Förderzeitraums zur Seite. Ziel ist es, Projekte effizient und unbürokratisch zu unterstützen, die zur hochleistungssportlichen Weiterentwicklung beitragen und die bestehende Förderprogramme ergänzen. Die Auswahl der 62 mit dem Fonds unterstützen Athletinnen und Athleten aus mehr als 30 verschiedenen Sportarten markiert den Beginn des ersten einjährigen Förderzeitraums innerhalb der Partnerschaft von "Tipico Champion Initiative" und Sporthilfe.

Über die "Tipico Champion Initiative":

Die "Tipico Champion Initiative" ist ein Projekt der Tipico Gruppe und Teil des gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens. Sie unterstützt Exzellenz, Leistung sowie Entschlossenheit und fördert deutsche Spitzenathletinnen und -athleten auf ihrem Weg an die Weltspitze. Gemeinsam mit der Sporthilfe unterstützt sie, als "Nationaler Förderer", den "Tipico Champion Fonds", der gezielt sportliche Spitzenleistungen fördert.

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