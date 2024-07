Sporthilfe

Olympia-Hoffnung Lukas Dauser im Video: "Ich gehe weiter - mit der Sporthilfe"

Frankfurt am Main (ots)

Sporthilfe ist wichtigster Unterstützer von Deutschlands Top-Athlet:innen // Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter" u.a. mit den Paris-Starter:innen Lukas Dauser, Pauline Grabosch und Christopher Rühr

Neun Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hat Lukas Dauser zur Freude seiner zahlreichen Fans seinen Start beim olympischen Kunstturn-Wettbewerb in Paris verkündet. Dieser hatte nach der Oberarm-Verletzung des Turn-Stars beim letzten Qualifikationswettkampf vor drei Wochen lange in Frage gestanden. "Ich musste mich nach Verletzungen immer wieder zurückkämpfen", sagt Dauser im aktuellen Video-Spot der Sporthilfe. Der Olympia-Zweite von Tokio und amtierende Weltmeister am Barren weiß deshalb: "Um dauerhaft gute Leistungen bringen zu können, braucht es starke Partner. Ich gehe weiter - mit der Sporthilfe."

Video mit Lukas Dauser, Teil der aktuellen Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter. Weil Erfolg keine Grenzen kennt." zum Einbetten aus dem Sporthilfe-Youtube-Kanal.

Lukas Dauser wurde 2008 in die Sporthilfe-Förderung aufgenommen und wird damit seit 16 Jahren von der Stiftung gefördert, aktuell im Top-Team und zusätzlich im Rahmen der Mercedes-Benz Elite-Förderung. Nicht nur für Lukas Dauser, sondern für den Großteil von Deutschlands besten Athlet:innen, die in Paris an den Start gehen werden, ist die Sporthilfe der wichtigste finanzielle Unterstützer: Die Athlet:innen, die im Top-Team (TT) bzw. im Top-Team Future (TTF) der Sporthilfe gefördert werden, gaben bei einer aktuellen Befragung auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant) mit einem Durchschnittswert von 4,4 am häufigsten die Sporthilfe an, gefolgt von der staatlichen Förderung (TT 3,5 und TTF 3,1) und der Unterstützung der Vereine (mit jeweils 3,1 Punkten auf der Skala). Die Befragung fand im Juni im Auftrag der Sporthilfe unter den rund 4.000 geförderten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen statt, durchgeführt von der Sportmarketing- & Research-Beratung ONE8Y.

"Wir sehen uns als 'Lifetime Companion' der Athlet:innen und setzen auf eine verlässliche, ganzheitliche Begleitung und Förderung während und nach der Karriere unserer Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen", sagt Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung. "Die Sporthilfe fördert von den Anfängen im Nachwuchsbereich, auf dem Weg zu den Karrierehöhepunkten wie den Olympischen und Paralympischen Spielen. Aber wenn die Medaillen vergeben sind, ist für uns noch nicht Schluss, sondern wir unterstützen die Athlet:innen auch auf dem Weg in die berufliche Karriere."

Dies ist auch Kern der aktuellen Sporthilfe-Kampagne. "Mit der aktuellen Kampagne 'Wir gehen weiter. Weil Erfolg keine Grenzen kennt.' möchten wir Aufmerksamkeit schaffen und zu Spenden aufrufen für die Athlet:innen, die seit Jahren auch mit Unterstützung der Sporthilfe jeden Tag die entscheidenden Schritte mehr machen, sich tagtäglich motivieren und Hindernisse überwinden, um das Bestmögliche aus sich herauszuholen", betont Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für Marketing & Vertrieb, unter dessen Verantwortung die Kampagne inhouse entwickelt wurde.

Protagonist:innen der Kampagne sind neben Lukas Dauser auch Taliso Engel (Para-Schwimmen), Pauline Grabosch (Bahnradsport), Christopher Rühr (Hockey), Léon Schäfer (Para-Leichtathletik) und Parkour-Athletin Silke Sollfrank. Sie stehen stellvertretend für alle rund 4.000 geförderten Sporthilfe-geförderten Athlet:innen.

"Wir rufen alle Sportbegeisterten in der Bevölkerung dazu auf, mit uns 'weiterzugehen' und unsere besten deutschen Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen mit uns gemeinsam auf ihrem Weg zu kommenden sportlichen Großereignissen und darüber hinaus zu unterstützen", so Karsten Petry.

Weitere Infos unter www.sporthilfe.de/wirgehenweiter

