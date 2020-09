AOK Baden-Württemberg

Arzneimittelproduktion: AOK will Abhängigkeit von nur wenigen internationalen Produktionsstandorten verringern und schreibt fünf Antibiotika-Wirkstoffe gesondert aus

Stuttgart (ots)

Bauernfeind: "Wir setzen Standards für Versorgungssicherheit und Umweltschutz"

"Wir möchten darauf hinwirken, dass pharmazeutische Unternehmen so arbeiten, dass sich in Europa etablierte Arbeits- und Umweltschutzstandards gegen weniger strenge Vorgaben behaupten können", sagt Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. Ab 14.09.2020 schreibt die AOK-Gemeinschaft fünf antibiotische Wirkstoffe gesondert aus. Sie setzt damit neue Standards für Versorgungssicherheit und Umweltschutz, denn die Ausschreibungskriterien sind günstig für Unternehmen, die ohnehin bereits in Standort- und Umweltkriterien investiert haben.

Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie auf dem Media- und Politikportal der AOK Baden-Württemberg

Pressekontakt:

AOK Baden-Württemberg

Pressestelle

Presselstr. 19

70191 Stuttgart

Telefon 0711 2593 - 229

Telefax 0711 2593 - 100

E-Mail presse@bw.aok.de

www.aok-bw-presse.de

Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell