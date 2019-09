Hanns-Seidel-Stiftung

Erfolgreich kandidieren! - Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2020

München (ots)

Bayerns Bürger wählen im kommenden Jahr die Kommunalparlamente, Bürgermeister und Landräte. Wer für ein kommunales Amt kandidiert, kann sich mit einer fundierten Ausbildung bei der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) auf Kandidatur und Amt vorbereiten.

Während der Wähler mehr oder weniger entspannt den Stimmzettel nach Listenvorschlag oder Namen, die er kennt, durchsieht, und sich Gedanken über Kumulieren oder Panaschieren macht, stehen Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld vor mannigfaltigen Herausforderungen.

Persönlichkeiten, die sich der Wahl stellen wollen, haben zunächst grundlegende Fragen: Was kommt auf mich zu mit einem kommunalen Mandat? Wie funktioniert Kommunalpolitik? Wie vermarkte ich mich selbst und gewinne Wählerstimmen?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Vorbereitungsseminare der HSS. Im Bildungszentrum Kloster Banz, im Konferenzzentrum München oder auch an vielen Orten in den bayerischen Bezirken bietet die HSS in den kommenden Monaten verstärkt Seminare an.

"Unser Ziel ist es, die Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren, mit dem erforderlichen Grundwissen auszustatten und meinungsstark in den demokratischen Wettbewerb zu schicken. Fundierte Vorbereitung ist wichtig. Professionelle Vorbereitung und Begleitung erhöhen eine erfolgreiche Wahl", sagt Oliver Jörg, Generalsekretär der Hanns-Seidel-Stiftung. Beim Wähler bestehen wird, wer seinen "Wahlkampf" strategisch vor Augen hat, wer seine Meinung mit Argumenten belegen kann und die Selbstvermarktung beherrscht. Alles Inhalte bei den Vorbereitungsseminaren der HSS.

Auch den Wähler und seine Bedürfnisse lernt man besser kennen, wenn erfahrene Referenten erzählen wie es am Wahlstand abläuft oder wie man Social-Media-Kanäle wirkungsvoll bespielt. Auch Rhetorikschulungen bietet die HSS für Kandidaten an.

Politik ist auf der kommunalen Ebene für alle Bürgerinnen und Bürger in ihren Auswirkungen sofort erfahrbar. "Wir fördern Frauen und Männer auf ihrem politischen Weg, dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf eine Erhöhung des Anteils der immer noch unterrepräsentierten Frauen. Gerade Frauen haben unmittelbaren Kontakt zu Gemeindemitgliedern und sind in vielfältigen Ehrenämtern wie zum Beispiel Elternbeiräten aktiv, kennen also die Anliegen und haben viele Ideen für die Mitgestaltung vor Ort.", erklärt Stiftungsvorsitzende Prof. Ursula Männle.

Interessenten für Seminare können sich bei der HSS melden. Auf der Internetseite www.hss.de/kommunalpolitik finden Interessierte eine Übersicht über kommunalpolitische Seminare. Auch Leitfäden zur kommunalpolitischen Arbeit sind bei der Stiftung erhältlich, z.B. Band 1 "Grundlagen der Kommunalpolitik".

