Nachhaltige Energieversorgung aus gebrauchten Batterien im Webasto Werk Schierling

Schierling (ots)

Webasto, führender globaler Systemlieferant für die Automobilindustrie, setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und treibt die Energiewende in der Produktion voran. Im Werk Schierling, Deutschland, ist 2024 ein Batteriespeicher in Betrieb gegangen, der einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Standorts darstellt.

Der Batteriespeicher mit einer Kapazität von einer Megawattstunde (MWh) nutzt 30 gebrauchte CV Standard-Batterien, sogenannte Second-Life-Batterien. Diese stammen überwiegend aus der Vorserienproduktion und werden nun für die Energiespeicherung eingesetzt. Die Integration der Batterien in den Speicher ist dank optimierter Einschubmöglichkeiten unkompliziert gestaltet.

Intelligente Vernetzung für optimale Energieeffizienz

Der Batteriespeicher ist intelligent in das Energiemanagement des Werks integriert. Über eine Ethernet-Verbindung zur Gebäudeleittechnik ist er mit der Photovoltaikanlage verbunden und kann so den selbst erzeugten Solarstrom speichern. Die Verbindung zum Stromnetz erfolgt über einen Niederspannungshauptverteiler in der Energiezentrale, wodurch eine flexible Anpassung an den wechselnden Energiebedarf gewährleistet ist.

Für die Zukunft sind vier zusätzliche Container mit jeweils einer Kapazität von vier Megawattstunden geplant, die in mehreren Ausbaustufen je nach Energiebedarf und Verfügbarkeit von Second-Life-Batterien realisiert werden sollen.

"Mit der Inbetriebnahme unseres Batteriespeichers im Werk Schierling setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und Ressourceneffizienz. Indem wir gebrauchte Batterien als Second-Life-Batterien nutzen, verlängern wir deren Lebenszyklus und leisten einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Dies ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu handeln", fasst Werksleiter Christian Gallner das Projekt zusammen.

Nachhaltige Batterieproduktion

Dank der firmeneigenen Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 750 Kilowatt-Peak (kWp) kann die Produktion in Schierling nahezu vollständig mit Solarenergie versorgt werden. Zusammen mit dem Blockheizkraftwerk bilden der Batteriespeicher und die Photovoltaikanlage zentrale Bausteine in der Gesamtstrategie von Webasto für eine nachhaltige Batterieproduktion.

Seit 2018 investiert Webasto in den Aufbau der Batterieproduktion in Schierling und damit in die Zukunftsfähigkeit des 45.000 m² großen Standorts. Auf mehreren hochmodernen Produktionslinien fertigt Webasto in der Oberpfalz Batterie- und Dachsysteme für verschiedene Kunden.

