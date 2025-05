DAK-Gesundheit

DAK-Gesundheit erhält Bestnoten im Kassenvergleich

Hamburg (ots)

Auszeichnung als beste Krankenkasse für Familien und Junge Leute

Focus Money vergibt Note "Exzellent" in den Kundengruppen Anspruchsvolle und Preis-Leistungs-Orientierte

Die DAK-Gesundheit erhält Bestnoten im großen Krankenkassenvergleich des Wirtschaftsmagazins "Focus-Money". In den Kategorien für Familien und Junge Leute erreicht die Kasse jeweils die Bestnote "Exzellent". In der Langzeitbewertung beider Kategorien erhält sie jeweils das Prädikat "Beste Kasse". Das ist das Ergebnis einer großen Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) für Focus Money (Ausgabe 22/2025). Die DAK-Gesundheit schneidet auch in den Kundengruppen Preis-Leistungs-Orientierte und Anspruchsvolle mit der Bestnote "Exzellent" ab.

In den Kategorien Familien und Junge Leute würdigt das DFSI unter anderem die Zusatzleistungen für werdende Eltern sowie Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Zudem punktet die Kasse mit den individuellen Wahltarifen, dem attraktiven Bonusprogramm sowie mit ihren Angeboten für Gesundheitsförderung und einem vielfältigem Serviceangebot.

Die Langzeitbewertung, in der die DAK-Gesundheit das Prädikat "Beste Krankenkasse für Familien und Junge Leute" erreicht, berücksichtigt die Bewertungen aus den Krankenkassen-Vergleichen der Jahre 2016 bis 2025.

Für den Krankenkassenvergleich hat das DFSI im Auftrag von Focus Money Daten von 69 allgemein geöffneten gesetzlichen Kassen gesammelt und analysiert. Informationen zu den Leistungen der DAK-Gesundheit und den Testsiegeln gibt es auch unter www.dak.de.

Original-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell