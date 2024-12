Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Wissenswertes zu den Auszeichnungen des DFV vermittelt

Interessante Fakten zum Ehrungswesen bei Online-Fortbildung "DFV direkt"

Ehrungen und Auszeichnungen sind immer eine wertschätzende Geste - so auch im deutschen Feuerwehrwesen. Dies war und ist den Verantwortlichen des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) bewusst, so dass es bis heute ein umfassendes Angebot hierzu gibt. Die große Bandbreite der Auszeichnungen des DFV, ihre Geschichte (insbesondere des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes) und auch Hinweise zur Beantragung waren Inhalt der jüngsten Ausgabe der Online-Fortbildungsreihe "DFV direkt". Die erfolgreiche digitale Ausbildungsveranstaltung beschäftigt sich in monatlichem Abstand mit unterschiedlichsten Themen aus dem Feuerwehrbereich und darüber hinaus. Knapp zwei Jahre nach Start des Angebots hat der Fachverband damit bereits mehr als 6.000 Interessierte erreicht.

Diesmal referierte Auszeichnungsexperte Frank Wörner, Leiter des DFV-Fachbereichs Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte, vor 130 interessierten Zuhörern interessante Fakten zum Ehrungswesen des Deutschen Feuerwehrverbandes. Der Zeitpunkt war perfekt gewählt: Gerade die in den Wintermonaten anstehenden Versammlungen bieten oft den feierlichen Rahmen für Ehrungen.

Wörner wies darauf hin, dass der DFV eine Vielzahl an eigenen Auszeichnungen bereithält, auf die alle Mitgliedsverbände des Dachverbandes zugreifen können. Dabei sei wichtig, den jeweils vorgesehenen Bestimmungszweck zu berücksichtigen.

Die markanteste Auszeichnung ist das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz, welches ausschließlich für Feuerwehrangehörige vorgesehen ist. Der damalige DFV-Präsident Albert Bürger hat dies am 26. Februar 1953 gestiftet, nachdem eine staatliche Genehmigung durch den Bundespräsidenten vorlag. Detailliert ging Frank Wörner auf die Vorgeschichte der Stiftung und die ursprünglich geplante staatliche Auszeichnung ein. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz hat bis heute eine herausragende Stellung. Aktuell sind drei Stufen vorhanden: Bronze, Silber und Gold. "Die unterste Stufe in Bronze wird seit 2011 verliehen und bildet gerade auch für jüngere Feuerwehrangehörige eine wertschätzende Ehrung für deren Projekt-, Kinder- und Jugendarbeit", berichtete Frank Wörner. Die Auszeichnungen sind mit Verleihungsquoten versehen. So darf zum Beispiel bei der Stufe in Bronze nur ein Ehrenkreuz auf 800 aktive Feuerwehrangehörige im Jahr verliehen werden. Anhand der Verleihungsübersicht konnte er aber auch aufzeigen, dass die Verleihungsquote durchaus noch weitere Verleihungen erlauben würde.

Der Referent gab einen Überblick der weiteren aktuellen DFV-Auszeichnungen, die sich spezifischen Gebieten widmen: Um in der Verbandsarbeit besonderes Engagement zu würdigen, steht die Silberne Ehrennadel zur Verfügung. Anders als beim Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz gibt es hier keine Verleihungsquote, sondern die Ehrung kann frei von Kontingentierung auch an zivile Personen verliehen werden. Wörner berichtete hierzu: "Die zweite Stufe in Gold verleiht ausschließlich der DFV-Präsident; sie kann daher nicht beantragt werden."

Vorrangig für Nicht-Feuerwehrangehörige vorgesehen ist die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille. Mit ihr kann generell Leistung von Dritten für die Feuerwehrarbeit honoriert werden. Beispielhaft könnten Verwaltungsmitarbeiter ausgezeichnet werden, die sich um ihre Feuerwehr verdient gemacht haben. Das Spektrum an Adressaten ist allerdings vielfältig.

Versiert schilderte der Ordenskundler auch die Möglichkeiten zur Auszeichnung ausländischer Personen. Für Verdienste um internationale Zusammenarbeit mit den deutschen Feuerwehren sowie ihren Verbänden ist die gleichnamige Medaille für internationale Zusammenarbeit vorgesehen. Sie wird in drei Stufen verliehen, wobei Bronze die notwendige Eingangsstufe darstellt. Ohne Bindung an Quoten können ausschließlich aufgrund der Verdienste Verleihungen über Silber bis Gold erfolgen.

Frank Wörner ermutigte die Interessenten abschließend, die Anregungen seines lebhaften und sehr kurzweiligen Vortrags in ihre Standorte weiterzutragen, um mehr verdiente Feuerwehrmitglieder ehren zu können. Er beantwortete im Anschluss auch Einzelfragen, etwa zur Trageweise von Auszeichnungen und zur Beantragung von Ehrungen. Der Deutsche Feuerwehrverband hat auf seiner Webseite unter https://www.feuerwehrverband.de/service/auszeichnungen/ nicht nur die unterschiedlichen Auszeichnungen übersichtlich dargestellt, sondern bietet auch in kompakter Form die notwendigen Antragsformulare sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

In der nächsten Ausgabe von "DFV direkt" gibt Stefan Schantz am Mittwoch, 8. Januar 2025, einen Einblick in die Aufgaben des Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Er geht unter anderem auf die Erstellung des radiologischen Lagebildes ein, aus dem Maßnahmenempfehlungen zum Schutz der Bevölkerung erstellt werden können.

