Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

DFV-Delegiertenversammlung: Sicherheit und Wahlen im Fokus

Höchstes Verbandsorgan tagt am 9. November 2024 in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

Die sicherheitspolitische Lage und auch eine Einschätzung der Stimmung nach den Wahlen in Europa und Deutschland stehen im Fokus der 71. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) am Samstag, 9. November 2024, in Frankfurt am Main. Generalleutnant André Bodemann (Territoriales Führungskommando der Bundeswehr) wird zum Operationsplan Deutschland sprechen. Dr. Viola Neu, Expertin für Wahl-, Meinungs- und Parteienforschung der Konrad-Adenauer-Stiftung, analysiert "Deutschland nach den Wahlen".

Die Tagung des höchsten Verbandsorgans wird politisch hochkarätig begleitet: Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat, wird genau wie Prof. Dr. Roman Poseck, Hessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz sowie Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, zu denmehr als 230 Delegierten und Gäste sprechen.

DFV-Präsident Karl-Heinz Banse wird den Vertreterinnen und Vertretern der DFV-Mitgliedsverbände Rechenschaft ablegen sowie unter anderem mit den Themen Gewalt gegen Einsatzkräfte, Zivil- und Katastrophenschutz und dem Projekt "Zusammenhalt durch Teilhabe" zu aktuellen Schwerpunkten Stellung beziehen. Im Rahmen der Delegiertenversammlung wird zudem durch Michael Meiers, Vorstandsmitglied der SV SparkassenVersicherung, Gruppe öffentlicher Versicherer, der "IF Star" als Preis für innovative Ideen in der Feuerwehr verliehen, den die öffentlichen Versicherer gemeinsam mit dem DFV vergeben.

Im verbandlichen Teil der Versammlung steht neben verbandlichen Regularien die Wahl eines Vizepräsidenten für den Bereich der Berufsfeuerwehren auf dem Programm. Es kandidiert Axel Schuh, Leiter der Branddirektion Leipzig.

71. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes

Samstag, den 9. November 2024, ab 10.30 Uhr

Mainarcaden (Kurt-Schumacher-Str. 10, 50311, Frankfurt am Main)

Die 71. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes findet mit freundlicher Unterstützung durch die Mercedes Benz AG und die Telekom Deutschland GmbH statt. Wir danken der Feuerwehr Frankfurt am Main für die Unterstützung der Organisation dieser Veranstaltung.

Im Vorfeld der Delegiertenversammlung findet am Samstag, 9. November, 8.30 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche (Dominikanergasse 14, 60311 Frankfurt am Main) statt. Bereits am Freitag, 8. November 2024, lädt der Landesfeuerwehrverband Hessen mit Unterstützung der Feuerwehr Frankfurt am Main die Delegierten zu einem Länderabend ein.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien können nach Akkreditierung an der 71. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes teilnehmen. Bitte senden Sie folgende Angaben an oestreicher@dfv.org: Name, Vorname; Geburtsdatum, Geburtsort; Medium. Akkreditierungsschluss ist Montag, 4. November, 10 Uhr.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell