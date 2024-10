Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutsches Team beim internationalen Wettkampf in Varna erfolgreich

Neuer nationaler Rekord der Frauen beim Löschangriff nass

Varna / Bulgarien (ots)

"Mit unserem Team Taura - das als deutsche Mannschaft auftrat - konnten wir beim International Club Tournament in Fire and Rescue sport 'ODESSOS' Cup in Varna in Bulgarien zahlreiche Erfolge sammeln. Besonders erfreulich ist, dass die deutschen Damen beim Löschangriff nass (2B/C52/Fox3) einen neuen, nationalen Rekord erzielen konnten", lautete die Bilanz von Ulf Steffens, stellvertretender Bundeswettbewerbsleiter des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), zum Abschluss der Wettbewerbe. Das deutsche Team stellte sich bei diesem Wettbewerb der Konkurrenz von acht internationalen Frauen- und 15 Männerteams. Am Ende lag das Damenteam im internationalen Vergleich in der Gesamtwertung auf Platz 3 und das Männerteam holte mit ausgezeichneten Leistungen die Silbermedaille. Neben dem Sieg der Frauen beim Löschangriff nass siegten die Männer im Hakenleitersteigen in der Mannschaftswertung. Erfreulich auch die beiden dritten Plätze der zwei Teams im Wettbewerb 4 x 100-Meter-Hindernisbahn. Darüber hinaus landeten die Frauen beim Hakenleitersteigen auf Platz 3 und beim 100-Meter-Hindernislauf auf Platz 4. Die Herren lagen am Ende beim 100-Meter-Hindernislauf und beim Löschangriff auf Platz 7. Die Leistungen dieser semiprofessionellen, freiwillig engagierten Feuerwehrsportler im Profibereich des internationalen Feuerwehrsports sind, besonders am Ende einer harten Wettkampfsaison, hoch anzusehen.

"Das Besondere an diesem Wettkampf war, dass sich viele Sportler nach der Olympiade der Feuerwehren im Jahr 2022 in Slowenien wieder einmal mit internationalen Feuerwehrsportlern messen konnten", fasste Stephanie Rost, Mannschaftsleiterin des deutschen Damenteams, zusammen. Wichtig seien derartige Wettkämpfe aber auch für die Nachwuchsgewinnung und Etablierung des Feuerwehrsports im gesamten Bundesgebiet.

Im Zusammenhang mit den Meisterschaften in Varna nahm Ulf Steffens auch am "Meeting of the CTIF Firefighting Sports Commission" teil und traf mit den Vertretern der anderen nationalen Verbände die Entscheidung, dass das CTIF im kommenden Jahr erstmals Europameisterschaften durchführen wird. Vom 24. bis 30. August 2025 werden sich die europäischen Feuerwehrsportler in Dolna Banya in Bulgarien sportlich in den internationalen Wettbewerben messen. Darüber hinaus beriet das Gremium auch über die "CTIF Firefigther Olympics" 2026 in Berlin. Dort wird das deutsche Publikum erleben, wie diese leidenschaftlichen Feuerwehrsportler Höchstleistungen vollbringen.

