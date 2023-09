Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Neue Wege für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden

Leistungsschau FIREmobil zeigt in Welzow Innovationen: "Anfassen. Ausprobieren. Erleben."

Welzow (ots)

Die erste Leistungsschau in Deutschland zum speziellen Themenbereich Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ist eröffnet. Rund 80 Aussteller bieten den Besuchern aus Fachkreisen erstmals auf dem Gelände des Verkehrslandeplatzes Welzow die Gelegenheit, praktische Erfahrungen mit den vorgestellten Gerätschaften und Fahrzeugen zu sammeln. Das Motto solle "Anfassen. Ausprobieren. Erleben." sein, so Manfred Hommel, Veranstalter und Geschäftsführer der Neue Messe Fulda GmbH. "Hier können wir etwas durchführen für die Feuerwehrwelt, das man nirgendwo anders vergleichbar so machen kann. Es geht um das Erleben von moderner Technik und Taktik, mit der die Feuerwehrangehörigen auch in Zukunft die Herausforderungen der Szenarien mit aufwachsenden Dimensionen bewältigen können. Deshalb machen wir uns als Verband hierfür so stark!", begrüßte Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), die FIREmobil in ihrer Idee. Der DFV ist ideeller Partner der Leistungsschau.

Die dreitägige Fachveranstaltung bietet die Chance, insbesondere mit der dargestellten Robotik und dem vermehrten Drohneneinsatz neue Wege für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung aufzuzeigen. Ein exklusives Fach-Symposium gibt parallel hochwertigen Input zu dynamischen Schadenslagen - aktueller denn je mit den Vorträgen zur Erkundung nach Naturkatastrophen, wie sie gerade in Marokko oder Libyen passiert sind. "Von dieser Veranstaltung sollen Impulse ausgehen, die in die Zukunft weisen", so der DFV-Präsident. Das Zusammenspiel verschiedener technischer Komponenten sowie die engere Verzahnung von Luft- und Bodenkräften werden hierbei verstärkt eine Rolle spielen. Die Leistungsschau hat zum Ziel, das taktische Vorgehen der eingesetzten Feuerwehrkräfte zu optimieren.

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, Rolf Fünning, betonte die Notwendigkeit der Durchführung dieser Veranstaltung in Brandenburg als dem am stärksten von Waldbrand bedrohten Bundesland. Das Land Brandenburg beteiligt sich daher ebenfalls an der Veranstaltung; Ministerpräsident Dietmar Woidke hat die Schirmherrschaft übernommen und wird sich gemeinsam mit Innenminister Michael Stübgen vor Ort von den Innovationen überzeugen. Der Deutsche Feuerwehrverband nutzt die Veranstaltung inmitten Europas auch zu einem internationalen Treffen von Feuerwehrpräsidenten: "Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist wichtiger denn je", betonte DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.

Dass das Flugplatzgelände der geeignete Ort für die praktischen Erprobungen sei, davon ist auch Welzows Bürgermeisterin Birgit Zuchold überzeugt. Gerne würde sie den Standort auch weiterhin zum Katastrophenschutz-Kompetenzzentrum entwickeln. Die FIREmobil unterstreiche diesen Gestaltungswillen.

Informationen zur Veranstaltung, Tickets sowie Anmeldung zum Fach-Symposium: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/firemobil/. Bilder werden unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zur Verfügung gestellt.

(Matthias Oestreicher, DFV-Presseteam)

