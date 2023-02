Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Besonderes Engagement für Feuerwehr wird ausgezeichnet

Ehrungsveranstaltung des Deutschen Feuerwehrverbandes am 4. März in Fulda

Berlin/Fulda (ots)

Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, Silber und Bronze, Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille, Silberne Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes, Medaille für Internationale Zusammenarbeit und Medaille des Bundesjugendleiters: Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) zeichnet bei seiner Ehrungsveranstaltung am Samstag, 4. März 2023, 33 Feuerwehrangehörige und Unterstützer aus, die sich um das Feuerwehrwesen besonders verdient gemacht haben. Den würdigen Rahmen bietet das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda.

Samstag, 4. März 2023

12 bis 16.30 Uhr

Deutsches Feuerwehr-Museum

(St. Laurentius-Straße 3, 36041 Fulda)

"In Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens" verleiht der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, Silber und Bronze an Feuerwehrangehörige, die sich im Feuerwehreinsatz oder durch weitere herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. Mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille wird das überdurchschnittliche Engagement von Personen honoriert, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören.

Mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes werden Personen geehrt, die besonders aktiv und erfolgreich die Aufgaben und Ziele der Feuerwehrverbände gefördert haben. Die Medaille für internationale Zusammenarbeit ist bestimmt für ausländische Personen, die sich um die internationale Zusammenarbeit mit den deutschen Feuerwehren und ihren Verbänden Verdienste erworben haben. Mit der Medaille des Bundesjugendleiters werden Personen ausgezeichnet, die sich im besonderen Maße um die Deutsche Jugendfeuerwehr verdient gemacht haben.

Weitere Informationen zu den Ehrungen des Deutschen Feuerwehrverbandes gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/service/auszeichnungen/.

Hinweise für die Presse: Im Nachgang der Veranstaltung werden Laudationen und Bilder der Geehrten unter https://www.feuerwehrverband.de/ zur Verfügung gestellt.

