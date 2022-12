Berlin (ots) - "Sicherheit ist der große Faktor in unser aller Leben - vor allem in unsicheren Zeiten", beleuchtet Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), das vergangene Jahr im Feuerwehr-Jahrbuch 2022. Das 336-seitige Periodikum setzt in dieser Ausgabe unter dem Titel ...

mehr