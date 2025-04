aurelis Real Estate GmbH

Aurelis verkauft Light-Industrial Immobilie in Bremen-Mahndorf

Bremen (ots)

Die Aurelis Real Estate GmbH hat ein knapp 36.000 Quadratmeter großes Grundstück "An der Bruchweide 3" an die Hanseatische Industrie Investment GmbH verkauft. Auf dem Grundstück befindet sich eine Multi-Tenant-Immobilie mit etwa 15.300 Quadratmetern Hallenfläche, die als Produktions- und Lagerstandort genutzt wird. Das Objekt ist nahezu vollvermietet.

Die Mietverträge sind langfristig ausgerichtet. Die Hanseatische Industrie Investment erweitert mit diesem Ankauf ihr strategisch aufgebautes Portfolio und plant das Objekt langfristig im Bestand zu halten. Aurelis hatte die Immobilie im Jahr 2013 erworben. Über den Kaufpreis wurde jeweils Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde von Robert C. Spieß als Makler begleitet.

"Wir haben das Objekt mit dem Ziel erworben, das Wertpotenzial nachhaltig zu heben. In den vergangenen Jahren haben wir aus einem Single-Tenant- ein Multi-Tenant-Objekt gemacht, in die Immobilie investiert, langfristige Mietverträge abgeschlossen und das Asset stabilisiert. Die Verkaufserlöse investieren wir gezielt in den Ausbau unseres Portfolios - insbesondere in neue Projektentwicklungen und strategische Ankäufe", so Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis. Das Unternehmen sei auch zukünftig daran interessiert, in Bremen zu investieren und Grundstücke und Immobilien mit Entwicklungspotenzial zu erwerben.

Unternehmensprofil

Die Strategie der Aurelis basiert auf den zwei Säulen Development und Asset & Property Management. Im Development entwickelt das Unternehmen standortgerechte Konzepte für ungenutzte Brachflächen, um sie in baureife Grundstücke mit Zukunft zu verwandeln. Außerdem baut, saniert und erweitert Aurelis Gebäude - vom Gewerbepark über die Logistikimmobilie bis zum Bürohaus. Im Bereich Asset & Property Management betreut das Unternehmen seine Mieterinnen und Mieter und sorgt für den Werterhalt und die Wertsteigerung des Bestandsportfolios.

Durch gezielte Zukäufe erweitert Aurelis ihr Mietportfolio: Im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte - auch leerstehend und sanierungsbedürftig - in deutschen Metropolregionen und Industrieclustern. Aurelis ist in Hamburg, Eschborn bei Frankfurt/Main, Duisburg und München vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.aurelis.de

