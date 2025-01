BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Verleihung des "Großen Stern des Sports" in Gold - Der TSB Flensburg gewinnt den "Großen Stern des Sports" in Gold 2024

3 Audios

250115_OTP_SterneDesSports_MarijaKolak.mp3

MP3 - 2,8 MB - 01:32 Download Your browser does not support the audio element.

250115_OTP_SterneDesSportsFinalisten.mp3

MP3 - 3,2 MB - 01:44 Download Your browser does not support the audio element.

250120_OTP_SterneDesSports_Preisverleihung.mp3

MP3 - 2,4 MB - 02:39 Download Your browser does not support the audio element.

2 Dokumente

Berlin (ots)

And the winner is... Die Preisträger der bedeutendsten Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement in Sportvereinen stehen fest. 17 Sportvereine standen bei den "Sternen des Sports" in Gold in Berlin im Bundesfinale. Allesamt Sportvereine, die sich gesellschaftlich engagieren, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Integration, Klimaschutz, Digitalisierung oder auch Vereinsmanagement und Jugend- und Ehrenamtsförderung. Zum 21. Mal wurden die "Sterne des Sports" von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund vergeben. Und über Platz eins, also den mit 10.000 Euro dotierten "Großen Stern des Sports" in Gold, konnte sich der TSB Flensburg aus Schleswig-Holstein freuen.

[In diesem O-Ton-Paket finden Sie Statements von Vertretern des erstplatzierten Vereins (Großer Stern des Sports in Gold) TSB Flensburg v. 1865 e.V. aus Schleswig-Holstein sowie der Goldplatzierungen zwei, Werrepiraten e.V. aus Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen, und drei, dem Turnverein Gegenbach e.V. aus Baden-Württemberg - außerdem von BVR-Präsidentin Marija Kolak und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.]

Moderator*in: Der Gewinner des "Großen Stern des Sports" in Gold und damit Bundessieger des Wettbewerbs 2024 ist der TSB Flensburg aus Schleswig-Holstein mit dem Projekt "Ein sicherer Ort für alle!". Hier geht es um Maßnahmen gegen den unbedachten Gebrauch von Mobiltelefonen im Sportverein. Dazu hat der Verein eine Plakatkampagne in Leben gerufen, um aufzuklären und zu diskutieren. Wir haben uns nach der Preisverleihung mit Ben Ullmann von der TSB Flensburg kurz unterhalten können:

O-Ton 1 (Ben Ullmann, TSB Flensburg v. 1865 e.V., 31 Sek.): "Ja, also es ist halt sehr schnell passiert, dass man ein Foto machen kann. Also es fällt auch gar nicht mehr auf. Wir haben Sportstätten bei uns aus Flensburg rausgesucht, haben da Fotos gemacht, also dass wir verschiedene Sportarten auch abbilden, also einmal im Schwimmbad, einmal in der Halle, einmal in der Umkleide, einmal auf der Toilette, dass die Sportler auch wiedererkennen, ah ja stimmt, das ist gerade die Halle, wir verbinden also was damit sozusagen und haben uns dann halt kleine Sprüche überlegt, die halt zum Nachdenken anregen. Also "ist hier Fairplay zu Ende" oder "schützt die Privatsphäre", einfache Sprüche, die auch viele Leute verstehen und viele zum Nachdenken anregen können."

Moderator*in: Wir haben außerdem gefragt, was der Verein mit dem Preisgeld vorhat und ob es weitere Projekte geben wird.

O-Ton 2 (Ben Ullmann, TSB Flensburg v. 1865 e.V., 23 Sek.): "Wir haben ganz, ganz viele Ideen. Im Jugendausschuss haben wir, wenn wir eine Sitzung haben, 50 neue Ideen nach so einer Sitzung. Die sind nicht alle umsetzbar. Wir werden uns jetzt mal in Ruhe die Tage mal zusammensetzen, mal überlegen, mal gucken, was sinnvoll ist - voraussichtlich auch wieder im Bereich Kinder- und Jugendschutz. Vielleicht mal eine kleine Veranstaltung für uns als Jugendausschuss oder so, aber da möchte ich mich noch nicht so aus dem Fenster lehnen. Wir überlegen erst mal und dann."

Moderator*in: Platz zwei im Bundesfinale konnten sich die Werrepiraten aus Hiddenhausen in NRW sichern mit dem "Peer Projekt - Wildwasser nachhaltig nutzen". Der Kajakverein fördert seit drei Jahren die Ausbildung von vier Nachwuchstrainern, die früher Systemsprenger galten. Wir haben Isabelle Alfano von den Werrepiraten gefragt, wie es sich anfühlt, jetzt so eine Anerkennung zu bekommen.

O-Ton 3 (Isabellle Alfano, Werrepiraten e.V., 34 Sek.): "Es ist einfach überwältigend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so schön, es gibt hier unglaubliche Projekte, die hier vorgestellt wurden. Wir sind einfach so weit gekommen und ich bin einfach super, super glücklich, dass es eine Wertschätzung auch auf diese Art in der Gesellschaft für die Jungs und für unseren Verein und für dieses Projekt gibt. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche irgendwann ihre Trainer-C-Lizenz gemacht haben und jetzt wieder benachteiligten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen diesen Sport näher bringen und neue Perspektiven und Veränderungen schaffen."

Moderator*in: Platz Nummer drei geht an den Turnverein 1899 Gengenbach aus Baden-Württemberg mit dem Projekt "natürlich FIT im Weinberg", und dem Motto "Raus aus der Sporthalle - rein in die Natur". Wir haben Rainer Klipfel vom Turnverein gefragt, was dem Verein die Auszeichnung bedeutet.

O-Ton 4 (Rainer Klipfel, Turnverein Gegenbach e.V. aus Baden-Württemberg, 15 Sek.): "Also mit sowas kann man nicht rechnen. Das ist einfach nur eine tolle Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit. Mit dem Preisgeld, was wir da machen, da finden wir sicher eine gute Lösung. Der Herr Steinmeier hat vorgeschlagen, wir können damit einen Weinberg kaufen. Mal schauen, was wir damit einstellen. Danke."

Moderator*in: Die Initiatoren der bedeutendsten Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement in Sportvereinen sind der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie haben die "Sterne des Sports" in Gold gemeinsam mit dem Bundespräsidenten in Berlin überreicht. Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), haben wir bei der Preisverleihung gefragt, was für Sie das Highlight der Veranstaltung war.

O-Ton 5 (Marija Kolak, 32 Sek.): "Also es war natürlich eine Ehre, sowohl mit dem Bundespräsidenten, als auch mit dem Olympischen Sportbund zusammen die Sterne des Sports jetzt zum 21. Mal wieder vergeben zu dürfen. Und was ganz besonders ist, die Menschen zu sehen, die jedes Jahr diese tollen Initiativen entwickeln in allen verschiedenen Bereichen, mit diesem Herzblut nach Berlin reisen, mitfiebern und dann eben zum Höhepunkt den Siegern vom ganzen Herzen gratulieren. Das ist einfach nur beeindruckend."

Moderator*in: Wir haben außerdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Preisverleihung vors Mikro bekommen, der vor allem die vielen ehrenamtlichen Mitglieder der Vereine lobte,...

O-Ton 6 (Frank-Walter Steinmeier, 13 Sek.): "...die sich darum kümmern, dass der Verein mehr als Sport anbietet, Gemeinschaftserlebnisse. Und das ist so unendlich wichtig, gleichzeitig eine Möglichkeit, all denen Dank zu sagen, die ehrenamtlich die Verantwortung in den Vereinen tragen."

Abmoderationsvorschlag: Der TSB Flensburg aus Schleswig-Holstein kann sich über die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland freuen, den "Großen Stern des Sports" in Gold. Der Bundessieg ist mit 10.000 Euro dotiert. Die "Sterne des Sports" in Gold wurden zum 21. Mal von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund vergeben. Mehr Infos zum Thema gibt's auf sterne-des-sports.de.

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell