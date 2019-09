Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Pleite von Thomas Cook

Stuttgarter Zeitung

Mit Condor steht eine weitere deutsche Airline vor dem Aus. Der Ferienflieger von Thomas Cook wird ohne schnelle Finanzhilfe kaum überleben. Im Fall Air Berlin hat die Bundesregierung mit einem heftig umstrittenen 150 Millionen Rettungskredit den Weiterbetrieb für einige Wochen gesichert. So wurde verhindert, dass Zehntausende Reisende irgendwo in der Welt stranden, der Rückflug gesichert und eine halbwegs geordnete Abwicklung ermöglicht. Der Staat hat hier eine Fürsorgepflicht. Die britische Regierung beschränkt sich dagegen auf eine Rückholaktion mit 1000 Flügen und hat Thomas Cook die fehlenden 227 Millionen Pfund Soforthilfe verweigert, weil der Konzern nicht überlebensfähig sei. Auch die Banken und der erhoffte Retter aus China, die bereits ein Rettungspaket von 900 Millionen Euro geschnürt hatten, wollten nicht noch mehr Geld aufbringen. Dass es Möglichkeiten gibt, hatte Air Berlin also schon gezeigt. Doch im Fall Thomas Cook fällten die Verantwortlichen leider die deutlich schmerzhaftere Entscheidung: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

