Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Elektromobilität/Arbeitsplätze

In den vergangenen Jahrzehnten ist immer wieder vor einer zu großen Abhängigkeit der Stuttgarter Region von der Automobilindustrie gewarnt worden. Doch bisher hat es die Autobranche stets geschafft, jedweden Wandel gut zu bewältigen.Sollten die Autoren einer neuen Studie recht behalten, so könnte es in dieser Schlüsselbranche 2030 insgesamt sogar mehr Arbeitsplätze geben als heute. Für die Motorspezialisten, die bisher mit Spitzentechnik rund um den Verbrenner gutes Geld verdienten, ist dies indes ein schwacher Trost. Sie müssen sich im Eiltempo neu erfinden, sonst drohen massive Jobverluste.

