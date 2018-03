Stuttgarter Zeitung: zu den Streiks im öffentlichen Dienst

Stuttgart (ots) - Die Arbeitgeber werden es nicht auf den großen Knall ankommen lassen - nicht in einer Phase von Rekordsteuereinnahmen, in der Bund und Kommunen von einer ansehnlichen Mitarbeiterbeteiligung ausgehen müssen. Der Kernkonfliktpunkt schlummert in einem Detail: der geforderten Mindestanhebung von 200 Euro. Die soziale Komponente würde einen Abschluss für die Kommunen erst richtig teuer machen. Möglich, dass Verdi die Gunst der Stunde nutzen will, um sich auf ganzer Linie durchzusetzen. Bisher hat die Gewerkschaft in den Tarifrunden meist Augenmaß bewiesen. Das sollte so bleiben.

