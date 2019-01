Halle (ots) - Leipzig/Halle. RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen würde Joshua Kimmich vom FC Bayern München zurück nach Leipzig holen. Auf die Frage, wen er bei freier Auswahl verpflichten würde, sagte der Däne im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe): "Joshua Kimmich, der würde perfekt zu uns passen." Der Ex-Stuttgarter Kimmich war von 2013 bis 2015 an Rasenballsport ausgeliehen und danach zu Rekordmeister FC Bayern gewechselt und zum Nationalspieler avanciert. In seiner Zeit in Leipzig hatten Kimmich und Poulsen eine Wohngemeinschaft geteilt.

Leipzigs Rekordspieler Poulsen hatte im Dezember gegen Kimmich und Bayern München (0:1) seine 200. Partie für RB bestritten. Im Gespräch mit der MZ bekannte sich der WM-Teilnehmer nun klar zu RB Leipzig: "So wie wir in den letzten zwei Jahren gespielt haben, werden es leicht nochmal 200", so der 24-Jährige. Poulsen war 2013 nach Leipzig gewechselt und hat noch Vertrag bis 2021 beim Tabellenvierten der Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend erzielte der zweikampfstarke Angreifer bereits elf Tore in dieser Spielzeit. "2018 war sehr besonders für mich, mein bestes Jahr würde ich sagen. Ich hatte viele Spiele auf allerhöchstem Niveau", sagte Poulsen.

