Viggo Mortensen in COSMOPOLITAN: "Zu wissen, dass man stirbt, ist eine sehr gesunde Art zu leben. Weil man das meiste aus dem Leben und seinen Beziehungen herausholt."

München (ots) - Er ist Schauspieler, Fotograf, Dichter, Maler und Musiker und weltweit bekannt wurde er durch seine Rolle als Aragorn in der Verfilmung von Der Herr der Ringe. Im Interview mit COSMOPOLITAN (EVT 06.12.) spricht der dänisch-US-amerikanischer Schauspieler Viggo Mortensen über Vertrauen unter Freunden, seine Kindheit und die Leidenschaft für das Schreiben.

Seine Jugend verbrachte er in Argentinien, umgeben von Pferden, was ihn nachhaltig geprägt hat: "Als damals eins unserer Pferde starb, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass unsere Zeit hier endlich ist. Ich war so angepisst von dieser Tatsache, dass ich von da an im Leben Gas gegeben habe." Diese Erfahrung hatte einen großen Einfluss auf Viggo Mortensens Lebenseinstellung: "Zu wissen, dass man stirbt, ist eine sehr gesunde Art zu leben. Weil man das meiste aus dem Leben und seinen Beziehungen herausholt."

Auch die Naturverbundenheit seiner Kindheit hat er nie abgelegt, so lebte er eine Zeit alleine in den Wäldern im Nordwesten der USA: "Damals war ich sehr glücklich. In Städten machen mich der Verkehr und die vielen Menschen oft verrückt. Wenn ich allein in der Natur bin, ist das der einzige Moment, in dem ich innere Ruhe spüre. Und ganz bei mir bin."

Nicht nur in seiner Karriere zeichnet sich Viggo Mortensen durch seine offene Art aus: "Ich diskutiere gern. Manche Regisseure und Produzenten verstehen das als Kritik, obwohl das nicht so gemeint ist. Ich finde eine Diskussionskultur total wichtig. Auch unter Freunden."

Hinweis für Redaktionen:

Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT 06.12.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.

Über COSMOPOLITAN

COSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,74 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Digital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 226.1005 Exemplaren (IVW 1-4 2017).

Über Bauer Premium

Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Unternehmenskommunikation

Anna Stoermer

T +49 40 30 19 10 74

anna.stoermer@bauermedia.com

www.bauermedia.com

https://blog.bauermedia.com

http://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell